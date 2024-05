Britská vláda v reakci na petici k vypnutí The Crew připomíná, že hry mají vycházet hotové

6. 5. 2024 14:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Vláda Spojeného království vydala odpověď na veřejnou petici požadující zásah, který by zajistil, aby videohry zůstaly hratelné i po ukončení oficiální podpory. Tato petice vznikla v návaznosti na ukončení prodeje a provozu deset let staré závodní hry The Crew od Ubisoftu. Ten jednoduše vypnul servery a The Crew si tak už bohužel nezahrajete.

Vláda v odpovědi na petici uvedla, že britské zákony nenařizují poskytovatelům softwaru pokračovat v podpoře starších her, softwaru nebo třeba operačních systémů. Rozhodnutí o ukončení podpory často vyplývá z finanční zátěže spojené s udržováním serverů pro hry s klesajícím počtem hráčů. Vládní odpověď ale zdůraznila, že prodejci her musí dodržovat zákon o právech spotřebitelů z roku 2015 a nařízení o ochraně spotřebitelů před nekalým obchodováním z roku 2008.

Tyto zákony vyžadují, aby digitální obsah, včetně videoher, měl uspokojivou kvalitu, byl vhodný pro daný účel a odpovídal popisu v momentu prodeje. Což samozřejmě neřeší ono vypínání, mazání či znepřístupňování her, nicméně bylo by to zajímavé téma na samostatnou „vládní diskuzi“ pro případy, které se v herním průmyslu také stávají, viz třeba startovní stav Cyberpunku 2077 na starších konzolích.

Ale zpátky k The Crew. Vláda ve své odpovědi objasnila, co může představovat porušení těchto předpisů. K závažnému porušení dochází, pokud hra nesplňuje přiměřenou kvalitu, kterou spotřebitelé očekávají s ohledem na cenu a popis hry. Navíc pokud je hra uváděna na trh s tím, že bude „hratelná po neomezenou dobu“, pak by ukončení podpory způsobem, který hru de facto vypne, mohlo být porušením zákonů na ochranu spotřebitele. Osobně jsem tedy nečetl úplně každé ujednání EULA, nicméně bych se klidně vsadil, že nějakou formulaci ve stylu „hratelná po neomezenou dobu“ jen tak někde nenajdete.

Vládní odpověď tak v tomto konkrétním případě zatím nic neřeší a The Crew zůstává vypnutá. Jenže vtip je v tom, že petice, která má v současné chvíli necelých 18 tisíc podpisů, zůstává otevřená až do 16. října. Pokud se jí do té doby podaří nasbírat 100 000 podpisů, bude ji britský parlament muset skutečně projednat. Což pochopitelně neznamená, že Ubisoft v říjnu The Crew automaticky zase zapne, ale už by to mohlo minimálně otevřít širší debatu o udržování her v hratelném stavu na legislativní úrovni. Minimálně tedy ve Velké Británii.