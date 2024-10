Steam vás nyní upozorňuje, že si u něj kupujete jen licenci k hraní her

Není žádné objevení ameriky, že s nákupem digitálních her (a vlastně i těch fyzických) si zakupujete jen licenci, která vám umožňuje daný produkt užívat, nenáleží vám vlastnictví kopie hry jako takové. Nově to začal uvádět i nejpopulárnější digitální obchod Steam. V pokladně při nákupu vás platforma informuje, že zakoupením digitálního produktu ve službě Steam získáte licenci k jeho používání.

Není to žádná novinka nebo změna pravidel, akorát jste se podobné prohlášení většinou dozvěděli pouze z obchodních podmínek. Důvodem vysloveného uvádění při nákupuju je novela zákona, která eshopům zakazuje používat slovo koupit, či koupě v případě, že digitální obchod vysloveně neuvádí, že jde pouze o licenci ke hře, která může kdykoliv vypršet či být odebrána.

Zákon o ochraně spotřebitele zatím platí pouze v Kalifornii, ale zdá se, že Valve se preventivně připravilo na přijetí v dalších zemích, jak se diskuze kolem stále populárnější digitální distribuci vyvíjí a hry stále častěji vyžadují třeba přístup k serverům provozovatele. Vzpomenout můžeme například na nedávné ukončení The Crew.

