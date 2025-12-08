Spektakulární souboje padlého vojáka lákají na The Relic: First Guardian
Nová nadějná soulsovka The Relic: First Guardian se ukázala už v září na PC Gaming Show Tokyo Direct, kde představila všechny správné ingredience. Stejně se ale raději znovu připomněla, tentokrát na PC Gaming Show: Most Wanted 2025.

Kratší sekvence střídá příběhové vyprávění padlého vojáka se střípky spektakulárních soubojů, které lákají na slušnou řadu zbraní a monstra i prostředí značně inspirované korejským folklórem, kde svět upadl do temnoty a vy musíte najít kousky prastaré relikvice, abyste ji zastavili.

Přestože jsou jistá omezení cítit, nadále se tu rýsuje nadějné RPG akčnějšího rázu, které místo levelovacího systému vsází na posilování skrze výbavu a absenci výdrže, kterou nemusíte neustále řešit.

Jestli z The Relic: First Guardian vypadne další sympatické dílo středně velkého ražení by se na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S mělo rozhodnout začátkem příštího roku.

Nejnovější články