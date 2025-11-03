Silent Hill 2 Remake nejspíš konečně vyjde na další platformě

Na webu americké ratingové agentury ESRB se objevil nový záznam, který naznačuje, že Silent Hill 2 Remake konečně míří i na Xbox Series X/S. Dosud bylo známo, že hra má roční exkluzivitu na konzolích PlayStation, ale Konami ani Bloober Team nikdy oficiálně nepotvrdili, kdy – nebo zda vůbec – se titul objeví i na jiných platformách. To se teď mění: databáze ESRB jasně uvádí, že hra je určena i pro Xbox, což v podstatě potvrzuje její budoucí vydání.
Oficiální datum zatím zveřejněno nebylo, ale s ohledem na uplynutí exkluzivního období je zřejmě jen otázkou času, kdy Microsoft termín vydání oznámí. ESRB hodnotí remake jako M (Mature 17+) kvůli krvi, brutalitě, sexuálním motivům, silnému jazyku a násilí – tedy přesně tomu, co fanoušci od Silent Hillu čekají a co zřejmě pro nikoho není překvapením. Agentura navíc připojila shrnutí hratelnosti, které ovšem obsahuje výrazné spoilery, takže není radno ho číst, pokud si chcete příběh užít bez prozrazení klíčových zvratů.