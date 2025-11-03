Silent Hill 2 Remake nejspíš konečně vyjde na další platformě
Silent Hill 2 Remake nejspíš konečně vyjde na další platformě

PC PlayStation 5

3. 11. 2025 9:15 | autor: Jakub Malchárek

Na webu americké ratingové agentury ESRB se objevil nový záznam, který naznačuje, že Silent Hill 2 Remake konečně míří i na Xbox Series X/S. Dosud bylo známo, že hra má roční exkluzivitu na konzolích PlayStation, ale Konami ani Bloober Team nikdy oficiálně nepotvrdili, kdy – nebo zda vůbec – se titul objeví i na jiných platformách. To se teď mění: databáze ESRB jasně uvádí, že hra je určena i pro Xbox, což v podstatě potvrzuje její budoucí vydání.

Oficiální datum zatím zveřejněno nebylo, ale s ohledem na uplynutí exkluzivního období je zřejmě jen otázkou času, kdy Microsoft termín vydání oznámí. ESRB hodnotí remake jako M (Mature 17+) kvůli krvi, brutalitě, sexuálním motivům, silnému jazyku a násilí – tedy přesně tomu, co fanoušci od Silent Hillu čekají a co zřejmě pro nikoho není překvapením. Agentura navíc připojila shrnutí hratelnosti, které ovšem obsahuje výrazné spoilery, takže není radno ho číst, pokud si chcete příběh užít bez prozrazení klíčových zvratů.

 

horor survival
ESRB
Silent Hill 2
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
