Série Layers of Fear vyjde na Switchi 2 těsně před Vánoci

Jízdní řád společnosti Bloober Team naznačil, že se majitelé Nintenda Switch 2 koncem roku dočkají kompilace série Layers of Fear uzpůsobené hybridní konzoli. Konkrétní datum vydání nicméně odtajnil až nyní web Nintendo Life, rovnou i s ukázkou.
Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition vyjde 19. prosince. Pod tímto názvem se skrývá jednička, dvojka, všechna DLC a pár nových kapitol. Bloober navrch slibuje podporu HDR, ray tracingu i dynamického osvětlení, ozvláštněné o možnosti pohybového ovládání a dotykové obrazovky.
Vzhledem k tomu, že dostanete docela dost zábavy, musíte si za ni i poctivě zaplatit. Cenovka je stanovená na 39,99 eur, v přepočtu za kolekci zaplatíte zhruba tisíc korun.