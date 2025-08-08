Road Redemption a 112 Operator jsou k mání zdarma
zdroj: tisková zpráva

Road Redemption a 112 Operator jsou k mání zdarma

Android PlayStation 4 PC MAC Xbox One Linux PS4 Pro Switch iOS Xbox One X iPadOS

8. 8. 2025 10:15 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Nový týden, nové hry zdarma. Tradiční aktualita týkající se obchodu Epic Games Store a jeho každotýdenního rozdávání her. A opět se nese ve dvojité dávce.

Nabízené hry jsou tentokrát naprostým protikladem. Nejdříve si můžete v Road Redemption zkusit, jaké to je být pirátem silnic v motocyklových závodech, kde je vše povolené. Abyste ale měli náhled i z druhé strany, posléze si v 112 Operator zahrajete na operátora tísňové linky, který se často musí potýkat s následky toho, co takoví neohleduplní řidiči mohou způsobit.

112 Operator
112 Operator
112 Operator
Galerie

Na přidání do knihovny máte čas do 14. srpna 17:00. Poté se nabídka znovu obmění a vy si vyzkoušíte roli stěhováka v Totally Reliable Delivery Service.

Smarty.cz
Tagy:
simulace manažer záchranná služba multiplayer doručování tísňová linka indie hra
Zdroje:
Epic
Hry:
Road Redemption 112 Operator Totally Reliable Delivery Service
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Formula Legends - Oznámení
Formula Legends - Oznámení
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Plants vs. Zombies: Replanted - Oznámení
Plants vs. Zombies: Replanted - Oznámení
Fight Club #735 – jak vzniká herní recenze?
Fight Club #735 – jak vzniká herní recenze?
Elden Ring Nightreign – Režim pro dva
Elden Ring Nightreign – Režim pro dva
Wuchang: Fallen Feathers || GamesPlay
Wuchang: Fallen Feathers || GamesPlay
Ferocious – Příběhová ukázka
Ferocious – Příběhová ukázka

Nejnovější články