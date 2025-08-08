Road Redemption a 112 Operator jsou k mání zdarma

Nový týden, nové hry zdarma. Tradiční aktualita týkající se obchodu Epic Games Store a jeho každotýdenního rozdávání her. A opět se nese ve dvojité dávce.
Nabízené hry jsou tentokrát naprostým protikladem. Nejdříve si můžete v Road Redemption zkusit, jaké to je být pirátem silnic v motocyklových závodech, kde je vše povolené. Abyste ale měli náhled i z druhé strany, posléze si v 112 Operator zahrajete na operátora tísňové linky, který se často musí potýkat s následky toho, co takoví neohleduplní řidiči mohou způsobit.
Na přidání do knihovny máte čas do 14. srpna 17:00. Poté se nabídka znovu obmění a vy si vyzkoušíte roli stěhováka v Totally Reliable Delivery Service.