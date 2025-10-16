PlayStation ruší další evropské koncerty. Turné se soundtracky mělo dorazit i do Prahy

Hudební turné PlayStation The Concert, které mělo oslavit 30 let historie značky, má další problémy. Po sérii zrušených koncertů po celém světě včetně Prahy nyní Sony ruší další evropské zastávky v Německu, Belgii a Švýcarsku, včetně vystoupení v Mnichově, Berlíně, Curychu, Bruselu a Düsseldorfu. Na webech jednotlivých arén se objevila zpráva o „neočekávaných důvodech mimo kontrolu organizátorů“, přičemž všem držitelům vstupenek bude nabídnuto vrácení peněz.
Původně ambiciózní koncertní šňůra měla nabídnout ikonickou hudbu z her jako God of War, The Last of Us, Horizon Zero Dawn či Ghost of Tsushima, doprovázenou špičkovou audiovizuální produkcí. Místo velkolepé oslavy ale turné provází chaos, zklamaní fanoušci a prázdné arény. Ačkoliv na oficiálním webu akce stále můžete vidět některé americké termíny, odkazy na prodej vstupenek z něj postupně mizí.