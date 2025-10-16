PlayStation ruší další evropské koncerty. Turné se soundtracky mělo dorazit i do Prahy
16. 10. 2025 12:40 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Hudební turné PlayStation The Concert, které mělo oslavit 30 let historie značky, má další problémy. Po sérii zrušených koncertů po celém světě včetně Prahy nyní Sony ruší další evropské zastávky v Německu, Belgii a Švýcarsku, včetně vystoupení v Mnichově, Berlíně, Curychu, Bruselu a Düsseldorfu. Na webech jednotlivých arén se objevila zpráva o „neočekávaných důvodech mimo kontrolu organizátorů“, přičemž všem držitelům vstupenek bude nabídnuto vrácení peněz.

Mafie, Polda i Bulánci se rozezní v Rudolfinu. Filmharmonie chystá koncert české herní hudby

Původně ambiciózní koncertní šňůra měla nabídnout ikonickou hudbu z her jako God of War, The Last of Us, Horizon Zero Dawn či Ghost of Tsushima, doprovázenou špičkovou audiovizuální produkcí. Místo velkolepé oslavy ale turné provází chaos, zklamaní fanoušci a prázdné arény. Ačkoliv na oficiálním webu akce stále můžete vidět některé americké termíny, odkazy na prodej vstupenek z něj postupně mizí. 

