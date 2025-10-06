Objevily se další spekulace o vylepšeném Red Dead Redemption 2

Vzhledem k tomu, že Rockstar od roku 2021 každoročně vydává aktualizované verze svých starších titulů, mnozí se domnívají, že by letos mohlo dojít na Red Dead Redemption 2. Spekulace o „next-gen“ variantě chválené kovbojky začal v květnu web Gamereactor, pak pokračovaly v červnu díky insiderovi a teď znovu ožily (děkujeme webu Insider Gaming).
Někteří fanoušci si na Steamu všimli aktualizovaných odkazů a obsahu hry, který by mohl napovídat, že se něco velkého blíží. A jelikož už za několik dní nastane sedmé výročí od vydání, dávalo by smysl, kdyby podobnou aktualizaci studio směřovalo na tento časový úsek.
Vzhledem k tomu, že videoherní western vyšel už na PlayStationu 4 a Xboxu One, mnozí majitelé aktuální generace konzolí by jistě uvítali, kdyby ho tým uzpůsobil modernějšímu hardwaru. Nejen s ohledem na ostřejší vizuální stránku, ale hlavně na 60 FPS. Je nicméně otázka, zda má Rockstar na podobné projekty vůbec prostor, když teď pilně dokončuje GTA 6.