Kontroverzní akce Ready or Not překonala 13 milionů prodaných kopií. Navzdory cenzuře i kritice

Taktická střílečka Ready or Not od studia Void Interactive hlásí obrovský úspěch. Podle aktuální tiskové zprávy se hry napříč platformami prodalo už více než 13 milionů kopií, z toho přes 3 miliony připadá na PlayStation 5 a Xbox Series X/S, kam akce dorazila letos v červenci. Jen na konzolích tak hra zvládla během necelých dvou měsíců prodat další 2 miliony kusů, první milion stihla překonat během čtyř dnů.
Ready or Not se původně objevilo v předběžném přístupu už v roce 2021. Před konzolovým vydáním museli vývojáři na žádost partnerů zmírnit některé násilné scény a vyobrazení citlivých témat, což vyvolalo odpor části komunity. Přesto prodeje dokazují, že nálepka kontroverze a stížnosti na cenzuru ke hře spíše přitahují než odrazují.
zdroj: Void Interactive