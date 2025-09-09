Kontroverzní akce Ready or Not překonala 13 milionů prodaných kopií. Navzdory cenzuře i kritice
zdroj: Foto: Team 17

Kontroverzní akce Ready or Not překonala 13 milionů prodaných kopií. Navzdory cenzuře i kritice

PC PlayStation 5 Xbox Series

9. 9. 2025 13:15 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Ready Or Not
Ready Or Not
Ready Or Not
Galerie

Taktická střílečka Ready or Not od studia Void Interactive hlásí obrovský úspěch. Podle aktuální tiskové zprávy se hry napříč platformami prodalo už více než 13 milionů kopií, z toho přes 3 miliony připadá na PlayStation 5 a Xbox Series X/S, kam akce dorazila letos v červenci. Jen na konzolích tak hra zvládla během necelých dvou měsíců prodat další 2 miliony kusů, první milion stihla překonat během čtyř dnů.

Ready or Not se původně objevilo v předběžném přístupu už v roce 2021. Před konzolovým vydáním museli vývojáři na žádost partnerů zmírnit některé násilné scény a vyobrazení citlivých témat, což vyvolalo odpor části komunity. Přesto prodeje dokazují, že nálepka kontroverze a stížnosti na cenzuru ke hře spíše přitahují než odrazují.

zdroj: Void Interactive

Smarty.cz
Tagy:
akční kooperace taktická swat
Zdroje:
Void Interactive
Hry:
Ready Or Not
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu

Nejnovější články