Cenzura se vyplatila. Ready or Not láme rekordy i přes negativní recenze

30. 7. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Taktická střílečka Ready or Not, ve které jako členové zásahové jednotky SWAT čistíte interiéry plné dealerů, sektářů nebo ozbrojených gansterů, se prodává jako čerstvé rohlíky. Vývojáři ze studia Void Interactive oznámili, že hra překročila 10 milionů prodaných kopií napříč platformami. A co víc – konzolová verze si vede výrazně lépe než původní na PC. Navzdory tomu, že vyšla zcenzurovaná.

Zatímco na PC trvalo hře dosáhnout milionu kopií přibližně rok, na konzolích jí k tomu stačil jediný měsíc. Konzolový port přitom vyšel osekaný, kdy zmizely například mise, které vyvolaly kontroverze kvůli citlivým tématům. V původní hře bylo více nahoty, možnost ustřelovat končetiny mrtvolám a dusící se nemluvně, což ve verzi pro Xbox a PlayStation jednoduše nenajdete. Hra se tím podle vývojářů stala přístupnější širšímu publiku a soudě dle prodejů měli pravdu.

Na Steamu si ale Ready or Not vede o poznání hůř. Hráči si stěžují na stagnaci updatů, slabší optimalizaci a obecně na to, že od vydání plné verze v prosinci 2023 hra nepokračuje takovým tempem, jaké by si komunita přála. Hodnocení kleslo na spíše kladné a během posledního měsíce výrazně přibylo negativních recenzí. Přesto střílečka stále přitahuje nové hráče, především díky zájmu o realistickou, napjatou atmosféru, kde i jedno špatné rozhodnutí může znamenat tragédii. Naštěstí pouze virtuální.

Z prodejního hlediska jde ale o obrovský úspěch. Přes 10 milionů prodaných kopií dělá z Ready or Not jednu z nejvýdělečnějších nezávislých taktických stříleček poslední dekády. Nabízí se otázka, kam se hra vydá dál. Bude Void Interactive pokračovat v obrušování ostrých hran kvůli širší distribuci, nebo se časem vrátí ke své původní, nepříjemně realistické vizi zásahové brutality?