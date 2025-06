Taktická akce Ready or Not se kvůli konzolím mění. Ubyde násilí a nahoty

30. 6. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Je to už pár týdnů, co studio Void Interactive oznámilo konzolový port úspěšné taktické akce Ready or Not navazující na legendární SWAT. Co se mělo stát vysněným krokem mnoha dychtivých fanoušků, se ale nakonec proměnilo v mírnou kontroverzi kvůli nutným úpravám pro zisk certifikace.

Ačkoliv je hra už dlouhou dobu volně dostupná na PC, pravidla pro vydání na konzole jsou poněkud odlišná, a to i v kategorii titulů s ratingem 18+. Komise některé prvky označila za problematické, a tak vývojářský tým musel přistoupit k určitým změnám, aby střílečka na PlayStation a Xbox mohla vůbec vyjít. Všechny úpravy studio vypočítává v oficiálním blogovém příspěvku, kde rovněž prozradilo, že některé změny se dotknou zpětně i verze pro počítače.

zdroj: Void Interactive

Obecně platí, že muselo dojít ke snížení porce násilí. Nadále bude možné protivníkům ustřelit končetiny, nově to ale půjde pouze ve chvíli, kdy jsou nepřátelé živí. Jakmile padnou, nepůjde jejich těla dále hyzdit. Stejně tak bude scéna mučení v misi Narcos méně explicitní a dítě ve scénáři Twisted Nerve uvidíte s méně křečovitou animaci, aby vypadalo, že je pouze v bezvědomí či spí.

Na konzolích se nesetkáte ani s nahotou u civilistů a podezřelých, dané postavy budou zahalenější.

Zástupci z Void Interactive upozorňují na to, že pokud jde pouze o prostou výměnu textury, PC verze zůstane netknutá. Došlo-li ale ke změně celého assetu, jako je třeba oblečení modelu, dotkne se výměna i počítačů.

Důvody zpětných změn jsou nicméně logicky opodstatněné, vývojáři chtějí mít všechny verze maximálně sjednocené, aby je mohli aktualizovat bez zbytečných chyb. A vzhledem k tomu, že titul nabídne hraní napříč platformami, je nutné zabezpečit kompatibilitu všech verzí, aby s nimi server dokázal pracovat.

Přestože se studio postavilo k situaci čelem a otevřeně změny komunikují s fanoušky, začaly se šířit negativní hlasy, které úpravy považují za zklamání, cenzuru a snahu vytřískat ze hry pouze další peníze uvedením na konzole. Situace se odrazila i na nedávných recenzích, které se kvůli tomu pohybují v kategorii „smíšené“.

Pokud jste si nicméně Ready or Not chtěli vždy vyzkoušet a úpravy vám nevadí, díky letnímu výprodeji na Steamu ji lze získat v 50% slevě. Konzolisté se vydání dočkají už 15. července.