Filmový BioShock zadaptuje první hru

Filmová adaptace BioShocku vzniká téměř od vydání prvního dílu. Jde o jeden z prokletých projektů, který se několikrát restartoval, zrušil, obnovil. Komplikace nedávno postihly i aktuální verzi pro Netflix v rukách režiséra Francise Lawrence (Hunger Games, Já, legenda), které seškrtali rozpočet. Projekt ale jde stále dopředu a vypustil další střípek.
Konkrétně za ním stojí producent Roy Lee (Minecraft film nebo Hodina zmizení). Upřesnil, že film bude přímou adaptací první hry z roku 2007, nikoliv oblíbeného BioShock Infinite. Znamená to, že se znovu podíváme do podmořského města Rapture, kde se potácí Big Daddy v potápěčském obleku a vrtákem za doprovodu malých sestřiček, které z mrtvol čerpají látku zvanou ADAM.
Pro odrostlé hráče se bude jednat o sympatickou připomínku několika krásných hodin pod vodou, ostatní třeba Rapture navštíví poprvé a konečně objeví jeho retrofuturistické krásy. Tedy samozřejmě za předpokladu, že film někdy skutečně vyjde. Vzhledem k prohlášení to ale vypadá, že je zpět na správné koleji.