Filmový BioShock v problémech? Snižuje rozpočet a zaměří se spíš na osobní příběhy

26. 7. 2024 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

V útrobách filmových studií Netflixu vzniká adaptace dystopického dramatu Bioshock. A jestli jste po oznámení jména režiséra, Francise Lawrence (Hunger Games, Já, legenda, Červená volavka, Voda pro slony, Constantine, Slumberland), chovali velké naděje, musíme je zase bohužel zchladit. Snímek se potýká s problémy.

Producent Roy Lee totiž na Comic-Conu v rozhovoru pro Variety prohlásil, že Netflix významně seškrtal rozpočet a musí se vydat jinou cestou, než původně plánovali. „Nové vedení nám snížilo finance, takže tvoříme mnohem menší verzi filmu. Půjde o komornější a osobnější příběh,“ vysvětluje s tím, že Netflix změnil svůj přístup k financím, které jsou nyní více navázané na potenciální sledovanost.

„Je to tabulka: Za takovou sledovanost dostanete tolik kompenzace. Motivuje to producenty tvořit filmy, které jsou pro širší publikum,“ říká Lee. Filmový Bioshock byl poprvé oznámený v roce 2022 a měl by nás zavést do podvodní dystopie Rapture (nebo možná ještě utopie, kdo ví).

Menší rozpočet nemusí nutně znamenat horší film, pokud se bude šetřit na správných místech. Zrovna v případě Bioshocku by to ale rozhodně nemělo být na kulisách, protože podmořské město je téměř jednou z postav příběhu. Jestli pak místo akcí nabitého filmu, kde exploduje jeden Big Daddy za druhým, dostaneme osobnější příběh, který ideálně sleduje postupný propad Rapture do šílenství, může být ve výsledku zajímavé koření, které obohatí nápaditý svět. V tuto chvíli se ale dají kvality těžko předejímat, protože Netflix to má s adaptacemi jako na houpačce. A osobně si myslím, že teda houpačka výrazně převažuje na stranu těch nepovedených.