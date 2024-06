Mijazaki by si přál film podle Elden Ringu. Značku ale nedá jen tak někomu

27. 6. 2024 14:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Veleúspěšná soulsovka Elden Ring po dvou letech od vydání ožila fantastickým datadiskem Shadow of the Erdtree a s obnoveným zájmem o hru se vynořují i spekulace, co bude se značkou dál. Dalšího přídavku se nedočkáme, ale to neznamená, že by se příběh o vládnoucí elitě Mezikraje dále nerozšiřoval skrz jiná média.

Tvůrce Hidetaka Mijazaki se například v rozhovoru pro The Guardian nechal slyšet, že by nevyloučil ani možnost filmu. Adaptace by se ale muselo zhostit takové studio, ke kterému by měl důvěru. „Nevidím důvod, proč bránit jiné interpretaci nebo adaptaci Elden Ringu. Ale nemyslím si, že ani já, ani tým ve FromSoftware máme schopnosti a znalosti tvořit pro jiné médium,“ říká Mijazaki.

Musel by se najít silný partner, ke kterému by otec značky značně důvěřoval a věřil, že rozumí jeho tvůrčí vizi. „Zájem tady ale určitě je,“ nevyloučil případný film šéf FromSoftware. S více než 25 miliony prodaných kusů je Elden Ring obrovským komerčním úspěchem, který dokazuje, že soulslike žánr už dávno není okrajový.

Navíc filmů podle her přibývá a nedaří se jim vůbec špatně. Vzpomenout můžeme například na Uncharted, které se v budoucnu dočká pokračování, protože i přes vlažné přijetí jde o pátý nejúspěšnější snímek podle hry všech dob. Do žebříčku se zapsal například i Sonic, jehož třetího filmu se dočkáme letos, anebo Mario, který se stal dokonce nejúspěšnějším animákem vůbec. Konkurovat mu má i hrané zpracování The Legend of Zelda, které má dokonce ambice Maria překonat.