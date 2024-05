Filmová Zelda má předčít Maria. Mijamoto se na filmu podílí velkou měrou

20. 5. 2024 14:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Hraná adaptace The Legend of Zelda má být významným projektem jak pro Nintendo, tak pro filmové studio Sony Pictures Entertainment. Film vzniká v úzké spolupráci s legendárním tvůrcem série Šigeruem Mijamotem, což by mělo zaručit, že se filmaři budou držet zdrojového materiálu tak věrně, jak to jen půjde.

Tom Rothman, předseda Sony Motion Pictures Group, v rozhovoru pro Deadline zdůraznil potenciál filmu. „The Legend of Zelda pro nás bude obrovská. Masivní,“ prohlásil Rothman a vyzdvihl význam velkých filmů využívajících slavné značky. Pochválil Mijamota jako „skutečného génia“ a vůbec nešetřil slovy chvály.

Mijamoto potvrdil vývoj filmu loni prostřednictvím účtu Nintendo Japan na Twitteru/X a prozradil, že se projekt připravuje již několik let. Na filmu se bude podílet jako koproducent společně s Avim Aradem, kterého proslavila práce na nejrůznějších adaptacích komiksů, včetně X-Menů a dalších marvelovek jako Spider-Man: Paralelní světy nebo Venom. O celosvětovou kinodistribuci výsledného snímku se pak postará Sony Pictures.

Wes Ball, režisér připravovaného filmu, v minulosti prozradil, že čerpá inspiraci například z děl legendárního studia Ghibli. Ball se zmínil o tom, že si přeje, aby adaptace byla „hraná, ale jako od Mijazakiho“, což naznačuje poměrně vysokou laťku.

Jak to celé dopadne, uvidíme kdovíkdy, zatím nic nevíme o obsazení, ani o datu premiéry. Nejdřív se dřív dočkáme druhého filmového Maria, který dorazí až v dubnu 2026. Hraná Zelda tak do kin pravděpodobně zamíří ještě později, jakkoliv spolu projekty pochopitelně nesouvisí a pracují na nich jiné týmy.