Fantasy RPG Crimson Desert si zahrajeme na jaře 2026
zdroj: Pearl Abyss

Fantasy RPG Crimson Desert si zahrajeme na jaře 2026

PC PlayStation 5 Xbox Series

25. 9. 2025 14:06 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
Galerie

Na State of Play jsme se konečně dočkali data vydání Crimson Desert. Novinka od Pearl Abyss, původně zamýšlená jako prequel k MMORPG Black Desert, zaujala už prvními ukázkami dechberoucí grafikou a dynamickými souboji. Původní plány počítaly s letošním vydáním, později se mluvilo o prvním čtvrtletí 2026 – a nyní už víme přesně, kdy vstoupíme do světa Pywel. Crimson Desert vyjde 19. března 2026 a předobjednávky jsou k dispozici už nyní.

Crimson Desert
Dojmy z hraní
Dojmy z Gamescomu: Bude Crimson Desert geniální mix, nebo příliš kořeněný guláš?

Čerstvý trailer přibližuje hlavního hrdinu Kliffa, jeho boj proti skupině Black Bears a ukazuje pestrost nepřátel i prostředí.

Datum vydání přibývá do už tak nabitého období – hned den po Crimson Desert dorazí Saros od Housemarque a o týden později 007: First Light od IO Interactive. 

Smarty.cz
Tagy:
fantasy MMORPG pvp
Zdroje:
Pearl Abyss
Hry:
Crimson Desert
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Saros - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Fight Club #743 – Hororová renesance
Fight Club #743 – Hororová renesance
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Silent Hill f || GamesPlay
Silent Hill f || GamesPlay
OD - KNOCK Teaser Trailer
OD - KNOCK Teaser Trailer
The House of Tesla – Ukázka k vydání
The House of Tesla – Ukázka k vydání
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Nintendo Virtual Boy
Nintendo Virtual Boy
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Hades II – Launch Trailer
Hades II – Launch Trailer
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Elden Ring Nightreign - Deep of Night

Nejnovější články