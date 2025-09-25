Fantasy RPG Crimson Desert si zahrajeme na jaře 2026

Na State of Play jsme se konečně dočkali data vydání Crimson Desert. Novinka od Pearl Abyss, původně zamýšlená jako prequel k MMORPG Black Desert, zaujala už prvními ukázkami dechberoucí grafikou a dynamickými souboji. Původní plány počítaly s letošním vydáním, později se mluvilo o prvním čtvrtletí 2026 – a nyní už víme přesně, kdy vstoupíme do světa Pywel. Crimson Desert vyjde 19. března 2026 a předobjednávky jsou k dispozici už nyní.
Čerstvý trailer přibližuje hlavního hrdinu Kliffa, jeho boj proti skupině Black Bears a ukazuje pestrost nepřátel i prostředí.
Datum vydání přibývá do už tak nabitého období – hned den po Crimson Desert dorazí Saros od Housemarque a o týden později 007: First Light od IO Interactive.