Donkey Kong Bananza dostává DLC s pořádnou dávkou nostalgie
zdroj: Nintendo

15. 9. 2025 12:15

Neočekávaná vydání jsou nejlepší. Jednoho se koncem minulého týdne dočkali hráči Donkey Kong Bananza, který jen pár měsíců po vydání dostal bez předchozího oznámení větší placené DLC DK Island & Emerald Rush.

Dodatek vás vezme zpátky na Kongův ostrůvek, kde navštívíte několik nostalgických lokací, potkáte známé přátele, získáte jejich sochy, najdete skryté úrovně, ale hlavně si vyzkoušíte nový způsob hraní. Emerald Rush je totiž tak trochu roguelike režim, kde se snažíte nasbírat zelenou rudu, zatímco budete bojovat s časem. Dost s tím pomohou schopnosti, které se po každém pokusu vynulují.

zdroj: Nintendo

Nový způsob hraní si užijete v novém prostředí, ale rovněž v několika úrovních z původní hry. Výzvy se postupně střídají, za jejich plnění získáte odměny, jako jsou třeba nové kostýmy.

Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush vás vyjde na 19,99 dolarů, v přepočtu tedy kolem 420 korun. Ke hraní samozřejmě potřebujete vlastnit původní hru, která si v naší recenzi odnesla sympatickou osmičku.

