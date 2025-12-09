zdroj: Wargaming

Do World of Tanks Modern Armor přichází největší zimní událost historie

9. 12. 2025 13:52

World of Tanks Modern Armor pod stromeček nadělil největší akci ve své historii. Winter Fest 2025 právě startuje na konzolích PlayStation a Xbox a poběží až do 5. ledna. Vývojáři jej nafoukli do plnotučné zimní show s denními dárky z kalendáře, speciálními nabídkami, novými režimy i sezónními odměnami. A nechybí ani trailer (výše), který se nebojí přiznat, že tuhle zimu bude všechno trochu přepálené.

Hlavní slovo má návrat Toy Tanks. Desítka hračkových tanků proti desítce dalších pod obřím vánočním stromem, respawn jako samozřejmost a novinka jménem Plow Master, tank s radlicí určenou k čelnímu taranu. Podpůrné útoky obstarává robotický obr, který po zničení upustí ceněné sněhové koule – měnu Winter Festu. Toy Tanks poběží rovnou dva týdny. V druhé půlce akce, od 23. prosince, se svět přepne do temnější pohádky: v kooperativním PvE režimu The Ice Queen’s Blade se vracíte do konfliktu mezi Santou a Ledovou královnou. Ta tentokrát poslala na scénu Krampuse a jeho přisluhovače.

Zimní přehlídku doplňuje čtveřice prémiových tanků s vlastní tématikou – od svižného Frostwardenu přes dvouhlavňový Dual Battery až po hračkově laděný Moldmaster Mk. 1 a robustního Winter Warriora. Společnost jim dělají noví 3D velitelé: Jack Frost, Melty Melvin a Ro-Burt, přičemž Jack Frost má i ultimátní verzi s kompletně otevřenými sloty. Sněhové koule slouží jako měna na všechno od kosmetiky po prémiové.

