Do Pokémon Legends Z-A v DLC zamíří Mega Lucario. Oblíbeného Mewtwo dostanete zdarma

Blížící se rozšíření Mega Dimension pro Pokémon Legends: Z-A, které vychází 10. prosince, rozšíří řady spin-offu o další Mega Evoluci v podobě Lucaria. Konkrétně ve variantě Z, která se oproti běžné liší vzhledově, ale zčásti i po stránce herních mechanismů, kdy dovede útočit rychleji, ale za cenu vyšší spotřeby energie, takže se hodí především na bleskové bitvy.
Příběhově se bude rozšíření podobně jako základní hra točit kolem anomálií v Lumiose City, které do ulic města a na jeho střechy rozesejí další extrémně silné formy Pokémonů. S příchodem DLC budou moct vaši bojoví svěřenci poprvé v historii série překročit 100. úroveň. Vedle nové varianty Lucaria se v rozšíření setkáte s Mega Zeraorou, Mega Chimecho a Mega Raichu ve dvou variantách.
Zároveň už teď všichni majitelé Legends Z-A najdou ve svých herních schránkách dárek s evolučními kameny Mewtwonite X a Y. Samotného Mewtwo získáte za splnění nového vedlejšího úkolu, který do hry přibyl v rámci dnešní aktualizace.