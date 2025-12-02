zdroj: Nintendo

Do Pokémon Legends Z-A v DLC zamíří Mega Lucario. Oblíbeného Mewtwo dostanete zdarma

2. 12. 2025 18:05 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Blížící se rozšíření Mega Dimension pro Pokémon Legends: Z-A, které vychází 10. prosince, rozšíří řady spin-offu o další Mega Evoluci v podobě Lucaria. Konkrétně ve variantě Z, která se oproti běžné liší vzhledově, ale zčásti i po stránce herních mechanismů, kdy dovede útočit rychleji, ale za cenu vyšší spotřeby energie, takže se hodí především na bleskové bitvy.

Pokémon Legends: Z-A
Recenze
Pokémon Legends Z-A – recenze akčního spin-offu světoznámých příšerek

Příběhově se bude rozšíření podobně jako základní hra točit kolem anomálií v Lumiose City, které do ulic města a na jeho střechy rozesejí další extrémně silné formy Pokémonů. S příchodem DLC budou moct vaši bojoví svěřenci poprvé v historii série překročit 100. úroveň. Vedle nové varianty Lucaria se v rozšíření setkáte s Mega Zeraorou, Mega Chimecho a Mega Raichu ve dvou variantách.

Zároveň už teď všichni majitelé Legends Z-A najdou ve svých herních schránkách dárek s evolučními kameny Mewtwonite X a Y. Samotného Mewtwo získáte za splnění nového vedlejšího úkolu, který do hry přibyl v rámci dnešní aktualizace.

Nejnovější články