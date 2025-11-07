V Pokémon Legends: Z-A se začnou objevovat prostorové anomálie

Chytání roztomilých potvůrek s Pokémon Legends Z-A se zase jednou vydařilo (recenzi čtěte tady), takže je dost možné, že hráči už netrpělivě vyhlížejí slíbené rozšíření Mega Dimension, které oficiálně vyjde 10. prosince.
Díky němu se v Lumiose City objeví prostorové distorze tvořící jakousi alternativní realitu zvanou Hyperspace Lumiose. Zde čeká výprava za doprovodu cukrářky Anshy a mýtického Pokémona Hoopa. Společně si užijete několik nových úkolů, objevíte pár nových příšerek a vrátíte se k mega evolucím, které v některých případech mohou překročit i běžný limit úrovně 100.
Z nových příchozích je potvrzený třeba Mega Chimecho a Mega Baxcalibur. První dokáže vytvořit šest menších kopií sebe společně s ohlušující ozvěnou, ten druhý se pyšní čepelí z ledové energie.
Jde nicméně o drahou legraci, protože si Nintendo rozšíření cení na 29,99 eur. Naopak si už teď zdarma můžete vyzvednout Diancite Stone, se kterým ve hře odemknete novou vedlejší misi a šanci chytit si vlastní Diancii.