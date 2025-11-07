V Pokémon Legends: Z-A se začnou objevovat prostorové anomálie
zdroj: The Pokémon Company

V Pokémon Legends: Z-A se začnou objevovat prostorové anomálie

Switch Switch 2

7. 11. 2025 11:41 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Chytání roztomilých potvůrek s Pokémon Legends Z-A se zase jednou vydařilo (recenzi čtěte tady), takže je dost možné, že hráči už netrpělivě vyhlížejí slíbené rozšíření Mega Dimension, které oficiálně vyjde 10. prosince.

Díky němu se v Lumiose City objeví prostorové distorze tvořící jakousi alternativní realitu zvanou Hyperspace Lumiose. Zde čeká výprava za doprovodu cukrářky Anshy a mýtického Pokémona Hoopa. Společně si užijete několik nových úkolů, objevíte pár nových příšerek a vrátíte se k mega evolucím, které v některých případech mohou překročit i běžný limit úrovně 100.

zdroj: Nintendo

Z nových příchozích je potvrzený třeba Mega Chimecho a Mega Baxcalibur. První dokáže vytvořit šest menších kopií sebe společně s ohlušující ozvěnou, ten druhý se pyšní čepelí z ledové energie.

Jde nicméně o drahou legraci, protože si Nintendo rozšíření cení na 29,99 eur. Naopak si už teď zdarma můžete vyzvednout Diancite Stone, se kterým ve hře odemknete novou vedlejší misi a šanci chytit si vlastní Diancii.

Smarty.cz
Tagy:
RPG pokémoni
Zdroje:
Nintendo
Hry:
Pokémon Legends: Z-A
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Warhammer Survivors - Oznámení
Warhammer Survivors - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Once Human x Palword
Once Human x Palword
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Aphelion - Hide to Survive
Aphelion - Hide to Survive
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání

Nejnovější články