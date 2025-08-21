Cronos: The New Dawn předvádí svoje dystopické Polsko bez soplice, ale s monstry

O „východoevropském Dead Space“ jménem Cronos: The New Dawn jsme psali už několikrát. Novinka Bloober Teamu se zatím rýsuje jako chutný horor, který podle dojmů sedl i Kubovi Malchárkovi. Vydání je tady navíc už za pár (doslova) týdnů, ale ještě předtím si užijete několik minut záběrů z dvojice ukázek.
První (výše) si odbila premiéru během startovního večera Gamescomu a případné zájemce se snaží přesvědčit, že půjde o nové „plemeno“ hororu, kde se postavíte chapadlovitým monstrům, které jsou silnější s každým snědeným tělem.
zdroj: Bloober Team
Druhé video je souvislou ukázkou z průchodu nebezpečné továrny, kde se hlavní hrdina snaží přežít a dojít na konec. Po cestě potká spoustu hnisu a jedinou překážkou mezi smrtí a životem jsou různě se chovající zbraně, získaná výbava a občas i chytré využití prostředí.
Cronos: The New Dawn se 5. září přiřítí na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2.