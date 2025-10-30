Český triumf: Playing Prague sklidilo ocenění a chystá rozšíření mobilní Prahy

Mobilní hra Playing Prague od studia Charles Games a organizace Prague City Tourism zazářila na mezinárodní scéně. Na CEEGA 2025 (Central & Eastern European Game Awards) udílených v rámci poznaňské konference GIC si odnesla cenu za nejlepší mobilní hru roku. „Je to pro nás obrovská pocta. Naše hra se ocitla po boku světově uznávaných titulů s masivními rozpočty,“ uvedl šéf Charles Games Lukáš Kolek.
Strategie do kapsy se zaměřuje na historii a památky hlavního města, kolem kterých stavíte ulice a domky. Zástupci Prague City Tourism zároveň oznámili, že se pro Playing Prague chystá rozšíření o nové čtvrti. Příští rok si tak budete moct vybudovat třeba vlastní Vyšehrad, Pražský hrad nebo Holešovice. Cílem projektu je posilovat vztah návštěvníků s Prahou, jak zdůrazňuje místopředsedkyně Prague City Tourism Jana Adamcová.
Od červnového vydání si mobilní záležitost stáhlo už téměř 80 tisíc lidí, do konce roku se do ní chystají nové lokalizace včetně francouzštiny, polštiny, japonštiny či italštiny. Hra je zdarma dostupná na Google Play a App Store.