Arc Raiders okamžitou obětí svého úspěchu. 130 tisíc zájemců položilo servery hned po startu

Kooperativní sci-fi střílečka Arc Raiders se dnes konečně dostala do rukou hráčů a okamžitě padla pod jejich náporem. Sotva se servery otevřely, do hry se během několika minut přihlásilo přes 130 tisíc lidí, což způsobilo přesně ten typ apokalypsy, který se dal očekávat. Pokud jste se pokusili připojit krátce po spuštění, nejspíš jste se dočkali pouze výmluvné hlášky o chybě spojení.
Ještě před vydáním se Arc Raiders vyšplhali na první místo celosvětového žebříčku nejprodávanějších her na Steamu. Krátce nato, co servery ožily, se počet souběžných hráčů přehoupl přes 100 tisíc, navzdory tomu, že střílečka vyšla ve všední den dopoledne. Pokud jste si na start hry vyhradili volno, nejspíš teď sledujete načítací obrazovku místo bitevní vřavy. Podobné potíže ale k launchům online hitů tak nějak patří, své by mohli vyprávět pamětníci Diabla III nebo datadisků k World of Warcraft.
Až se servery vzpamatují, čeká vás ambiciózní mix kooperativní akce, sci-fi a důrazu na týmovou spolupráci, kde se postavíte vetřelcům z vesmíru. Do té doby si alespoň můžete přečíst velmi nadějné dojmy od Michala Krupičky, který Arc Raiders vyzkoušel v jednom z beta testů.