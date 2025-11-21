Arc Raiders ladí balanc i exploze a zaplavují fanoušky kachničkami

Embark Studios dál piluje extrakční akci Arc Raiders. Na první komunitní událost a nové prostředí navázala aktualizace 1.3.0, která se zaměřuje hlavně na balanc, opravy chyb a několik žádaných úprav.
Kromě změny cen u některých předmětů a opravy řady nedostatků se update zaměřil na Venatora. Zbraň, která po vylepšení byla schopná v mžiku odpravit skupinky přeživších, teď bude střílet pomaleji, nicméně poškození a přesnost si zatím zachová. Změn se dočkaly také exploze, které jsou teď konzistentnější, aby nestrefovaly příliš velkou oblast a neničily velké drony příliš rychle.
A pak je tu radost pro jednoho velmi vytrvalého sběratele, který si stěžoval, že nasbíral stovky gumových kachniček, ale ve svém pokoji jich viděl jen devět. Provinění, které si tým vzal k srdci a zapracoval na jeho nápravě.
Jestli se chcete k němu a dalším přeživším přidat, Arc Raiders jsou k dispozici na PC, PlayStationu 5 i Xboxu Series X/S.