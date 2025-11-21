Arc Raiders ladí balanc i exploze a zaplavují fanoušky kachničkami
zdroj: Embark Studios

Arc Raiders ladí balanc i exploze a zaplavují fanoušky kachničkami

PC PlayStation 5 Xbox Series

21. 11. 2025 11:35 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Embark Studios dál piluje extrakční akci Arc Raiders. Na první komunitní událost a nové prostředí navázala aktualizace 1.3.0, která se zaměřuje hlavně na balanc, opravy chyb a několik žádaných úprav.

Kromě změny cen u některých předmětů a opravy řady nedostatků se update zaměřil na Venatora. Zbraň, která po vylepšení byla schopná v mžiku odpravit skupinky přeživších, teď bude střílet pomaleji, nicméně poškození a přesnost si zatím zachová. Změn se dočkaly také exploze, které jsou teď konzistentnější, aby nestrefovaly příliš velkou oblast a neničily velké drony příliš rychle.

Arc Raiders – kachničky zdroj: Embark Studios

A pak je tu radost pro jednoho velmi vytrvalého sběratele, který si stěžoval, že nasbíral stovky gumových kachniček, ale ve svém pokoji jich viděl jen devět. Provinění, které si tým vzal k srdci a zapracoval na jeho nápravě.

Jestli se chcete k němu a dalším přeživším přidat, Arc Raiders jsou k dispozici na PC, PlayStationu 5 i Xboxu Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi free-to-play kooperace střílečka
Zdroje:
Embark Studios
Hry:
Arc Raiders
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání

Nejnovější články