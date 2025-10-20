Amnesia: The Bunker a Samorost 3 jsou teď k mání zdarma

Znovu nastal oblíbený čas každého uživatele platformy Epic Games Store. Nabídka bezplatných her se protočila a vaše knihovna může narůst o další dva tituly, tentokrát s hororovým a českým nádechem.
Amanita promine, ale tou větší bezplatnou hrou je Amnesia: The Bunker. Menší epizoda oblíbeného strašení změnila pravidla a místo lineárního příběhu přinesla survival horor v polootevřeném světě, který se někomu líbil, jiným zase ne.
Všeobecně vřelého přijetí se naopak dostalo třetímu Samorostu, který pokračoval v poutavém putování přírodně-vesmírným světem za doprovodu hudby Tomáše Dvořáka alias Floexe. Pokud jste ho už hráli, máte ideální příležitost si trochu zavzpomínat, což můžete i u naší recenze.
Nabídka je aktivní až do 23. října 17:00. Po změně se bezplatně dostanete k hororu Fear the Spotlight.