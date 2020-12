Nejčtenější články týdne: World of Warcraft i prosincové pecky

6. 12. 2020 16:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Tak, a máme tu pomalu konec roku. Začal prosinec, zajímavé velké hry v podstatě přestaly vycházet a celé to zachraňují jen dvě výjimky: překvapivě skvělý Immortals Fenyx Rising a samozřejmě Cyberpunk 2077, nad jehož kvalitami a technickým stavem pořád visí otazník, ale od prvních recenzí a následně i samotné hry nás dělí už jen pár dnů.

Ale že to bylo dlouhé čekání. Pamatujete si, co jste dělali a hráli v době, kdy CD Projekt Cyberpunk oznámil? My v redakci už ani moc ne, protože oznámení Cyberpunku přišlo v květnu 2012. A teď, po více jak osmi letech, se do něj budeme moct konečně pustit.

