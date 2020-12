Už brzy se v Microsoft Flight Simulatoru budete moct proletět i ve virtuální realitě

2. 12. 2020 14:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Těžko si představit lepší hru pro virtuální realitu, než je letošní Microsoft Flight Simulator. Testovat létání ve VR headsetech mohou někteří šťastlivci v uzavřené betě už od října, oficiálně a pro všechny v plné verzi ho tvůrci plánují vydat 22. prosince.

Oproti původním plánům vám navíc bude stačit jakákoliv značka virtuální reality. Původně se podpora měla týkat pouze headsetu HP Reverb G2 a dorazit společně s ním v listopadu, ale jak řekl producent Martial Bossard v nedávném streamu: „Členové rodiny Oculusu, Valve, všech headsetů budou vítáni.“ A ne, nemyslel tím pokrevní svazky se zaměstnanci korporací.

I menu ještě před startem budete moct vyřešit v rámci virtuální reality, takže si headset nemusíte sundávat po celou dobu hraní.

Virtuální realitu slibovali autoři Microsoft Flight Simulatoru ještě před vydáním v červenci coby dodatečný obsah a vzhledem ke komplikovanosti módu se dá říct, že je připravený vlastně velmi rychle. Dokonce dřív než další rozšiřující Sim Update 2, který 28. ledna 2021 zkrášlí zejména Velkou Británii a bude obsahovat také dva nové tutoriály pro řízení Airbusu A320neo.

Během streamu s oznámením data updatu s virtuální realitou se tvůrci rozpovídali i o dalších slibovaných funkcích, které by do Microsoft Flight Simulatoru měly dorazit někdy v budoucnu. V příštím roce byste se tak měli dočkat třeba možnosti přehrát si záznamy uplynulých letů. Podpora hraní na více obrazovkách dorazí v průběhu příštích dvou let a třeba možnost pilotovat vrtulník je plánovaná na rok 2022. O datu vydání verzí pro Xboxy ale na streamu nepadlo ani slovo.