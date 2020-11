Příští velký update Microsoft Flight Simulatoru zkrášlí Velkou Británii

27. 11. 2020 11:25 | Novinky | autor: Pavel Makal

Microsoft Flight Simulator patří mezi nejpozoruhodnější hry letošního roku, a ačkoli se nejedná o mainstreamový titul pro každého, i leteckého laika dokáže nadchnout širý rozsah světa a detailů, které obsahuje.

Aby jich bylo ještě více, vydávají vývojáři ze studia Asobo takzvané World Updaty, v nichž se věnují konkrétním oblastem a vylepšují vzhled ikonických staveb i přírodních orientačních bodů. První dva tyto updaty se věnovaly Japonsku a Spojeným státům, ten třetí, který se má na obrazovky virtuálních pilotů dostat v lednu, si vezme na paškál Velkou Británii.

Vývojáři chtějí využít nově získaná mapová data a letecké snímky Anglie, Skotska a Walesu. Do hry míří kolem 60 nových zajímavých míst, nové procedurálně generované budovy včetně kostelů a vylepšení podoby některých letišť, například těch v Liverpoolu či Manchesteru. Vylepšené podoby by se v budoucnu mělo dočkat i Severní Irsko, není ale jasné, zda to tým stihne ještě v aktuálně chystaném updatu.

V budoucnu se ostatně chystá znovu věnovat i Spojeným státům. Jejich masivní rozlohu jeden update nezvládl pokrýt, a tak jsou v plánu ještě alespoň dva další, pozornost bude zaměřena i na Havaj a Aljašku.

World Update 3 má vyjít 26. ledna příštího roku, ještě letos v prosinci autoři hodlají implementovat podporu VR. Stihnout by to měli do Vánoc, termín je stanoven na 22. prosince.