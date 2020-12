Jsou mezi námi. Hráči, kteří si invertují osu Y, jsou předmětem zkoumání

3. 12. 2020 10:14 | Novinky | autor: Pavel Makal

Herní komunitu rozděluje celá řada názorových rozkolů. Hrajete raději na PC, nebo volíte konzole? Je pro vás klávesnice a myš svatým grálem ovládacích periferií, nebo radši vezmete do ruky gamepad? A podobně by se dalo pokračovat do aleluja.

Vědci z londýnské Brunel University, kteří se zabývají vizuálním vnímáním a pozorností, se na základě ankety magazínu Guardian rozhodli zkoumat jedno takové konkrétní jablko sváru, a sice preferenci nastavení osy Y. Cílem bylo zjištění, zda někteří hráči preferují její invertování proto, že jsou tak navyklí z leteckých simulátorů, nebo zda se zkrátka naše vnímání prostoru ve virtuálních světech může lišit.

Dr. Jennifer Corbettová a Dr. Jaap Munneke budou spolu se sedmi studenty psychologie provádět na dálku sérii behaviorálních a psychofyzikálních experimentů na dobrovolnících z řad hráčů ve věkovém rozpětí od 18 do 35 let.

Experimenty budou zahrnovat například měření času a přesnosti, s jakou jsou pozorované subjekty schopny mentálně rotovat s tvary a do jaké míry se spoléhají na různé tělesné, případně kontextuální nápovědy při prostorovém rozhodování. Podle Dr. Corbettové v tomto případě neexistují správné a nesprávné výsledky, vědce zajímají odlišnosti mezi jednotlivými účastníky.

Každý z nich by měl absolvovat čtveřici úkolů, z nichž vědci získají potřebná měření a následně je porovnají s dotazníkem týkajícím se herních zvyklostí a preferencí účastníka pokusu. Výzkumný tým doufá, že se mu z výsledků pozorování podaří získat hlubší představu o tom, do jaké míry mohou individuální schopnosti vizuálního vnímání ovlivňovat interakci ve skutečném i virtuálním světě.

Příkladem zmíněným Dr. Corbettovou může být zjištění, že míra toho, jak moc se spoléháme na vizuální versus tělesný kontext vnímání prostoru, může mít vliv na to, zda ve hrách preferujeme běžnou, nebo invertovanou osu Y.

Pokusy samozřejmě neprobíhají jen za účelem odhalení, která varianta nastavení je normální. Výsledky zkoumání by mohly jednak pomoci vývojářům vylepšit ovládání ve hrách, jednak by třeba mohly zlepšit výkony skutečných pilotů. Mimo to snad pomůžou určit, kam umisťovat důležité informace, případně na jaké detaily si dávat pozor v situacích, které vyžadují extrémní pozornost.