Autoři Shadow Tactics a Desperados III chystají novou hru, budou ji i sami vydávat

2. 12. 2020 12:03 | Novinky | autor: Pavel Makal

Mnichovské studio Mimimi na sebe poprvé výrazněji upozornilo na konci roku 2016, když se svými Shadow Tactics: Blades of the Shogun prakticky obrodilo žánr realtime taktických strategií ve střihu legendárních Commandos. Talent nezůstal bez odezvy a Mimimi dostali na starost obnovení zašlé slávy značky Desperados, jejíž kořeny sahají až do roku 2001. I to se povedlo a letošní Desperados 3 jsou skvělým důkazem, že tento žánr zdaleka nepatří do starého železa.

Mimimi se nyní na svém oficiálním webu podělili o plány do budoucnosti. S ohledem na to, že k Desperados už vyšla všechna plánovaná DLC, je načase začít přemýšlet o dalším projektu. Ten v tuto chvíli nese kódové označení Süsskartoffel, tedy Sladký brambor. Zatím není vůbec jasné, o co konkrétně půjde, vývojáři jen uvádějí, že v průběhu vývoje se o Desperados 3 mluvilo jako o Projektu Brambor a vydavatelství THQ Nordic mělo v interní komunikaci přiřazenou přezdívku Farmář.

Jak je vidět, německý humor nezná mezí. Možná ještě důležitější informací je ale fakt, že si Mimimi svůj příští projekt chtějí i sami vydat. Z prohlášení vyplývá, že jsou sice vděčni za podporu, kterou v minulosti dostali od společností Daedalic nebo zmíněných THQ Nordic, v budoucnu ale chtějí mít nad projektem plnou kontrolu a činit vlastní rozhodnutí i případné chyby.

Studio funguje od ledna 2008, na svém kontě má kromě již zmíněných her také slušnou řádku menších mobilních projektů. Firma momentálně nabírá nové zaměstnance na celou řadu vývojářských i manažerských pozic. Pokud zvažujete kariéru v herním průmyslu, podívejte se na její web.