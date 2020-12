Sledujte Fight Club #506 před příchodem Cyberpunku

2. 12. 2020 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Nová sezóna konzolí dorazila a moc nových her s sebou nepřinesla. Dlouho očekávaný Cyberpunk 2077 se opozdil a my toho na podzim, v obvyklém prime time herní sezóny, máme na hraní míň, než bychom čekali. I přesto bude dnešní odpoledne patřit podcastu Fight Club s pořadovým číslem 506, kde se budeme bavit o tom, jak trávíme předvánoční období. Hraním her, možná? Řeč bude minimálně o milém překvapení od Ubisoftu v podobě Immortals Fenyx Rising.

Naši chuť trávit ještě víc času u obrazovek umírňuje taky nekončící koronavirová pandemie, která nás k nim poutá na většinu denní doby, takže odreagovávat se dalším sezením u počítačů a konzolí se nám dvakrát nechce. Pokud tedy chcete nakouknout do životů redaktorů během podzimní pandemie, nalaďte si naše živé vysílání na YouTube v 16:00, kde nám do chatu můžete posílat i vaše zážitky s novými konzolemi a podzimními hrami. Své dotazy samozřejmě směřujte i na náš mail podcast@games.cz nebo na náš Discord.