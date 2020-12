Ze starého dobrého BioWare skoro nikdo nezbyl. Odchází Casey Hudson i Mark Darrah

Ze starého BioWare, úspěšných autorů mnoha kultovních RPG, nadále utíkají veteráni. Generální manažer BioWare Casey Hudson a hlavní producent série Dragon Age Mark Darrah oznámili, že studio opouštějí.

Hudson začal v BioWare pracovat před 22 lety a rychle se vyšvihl na projektového ředitele Star Wars: Knights of the Old Republic nebo Mass Effectu. Není to přitom poprvé, co studio opouští. Už v roce 2014 šel na chvíli sbírat zkušenosti do Microsoftu, aby se o tři roky později do BioWare vrátil na vůdčí pozici.

V příspěvku na rozloučenou Casey Hudson uvedl, že chce dát prostor nové generaci vývojářů, aby se ujala velení: „Nebylo to snadné rozhodnutí, velké změny tohoto typu se vždycky pojí s trochou smutku.“

„Bude mi chybět každodenní spolupráce s našimi inspirativními vývojáři, navíc na těch největších a nejvíc vzrušujících projektech, jaké si dovedu představit. Ale cítím, že je čas na změnu – jak pro mě, tak pro BioWare,“ uzavírá Hudson, který opouští pozici generálního manažera celé firmy.

Podobně se se svou pozicí hlavního producenta série Dragon Age, tedy včetně rozpracovaného čtvrtého dílu, loučí i Mark Darrah. Šlo prý o jedno z nejtěžších rozhodnutí v životě.

„Tým skvělých tvůrců Dragon Age můj život učinil plnějším, lepším. Tolik mě naučili. Ale i díky síle týmu vím, že ho můžu opustit. Protože vím, že Dragon Age beze mě nejen přežije, ale bude se mu dařit,“ píše Darrah v rozloučení.

Na pozici producenta (a tedy i šéfa Dragon Age 4) ho nahradí Christian Dailey, který do BioWare přišel před dvěma lety z Blizzardu. Náhradu na pozici generálního manažera musí rodičovská společnost Electronic Arts teprve najít, Hudsona dočasně zastoupí Gary McKay.

Fanoušci na internetu jsou z odchodu dalších dvou veteránů z BioWare dost nešťastní. Vzniklo kupříkladu meme, kde je hlavní scenárista trilogie Mass Effect a Dragon Age: Inquisition, Patrick Weekes, znázorněn jako Atlas, který na svých bedrech teď musí držet celý Thedas.

Please don’t do this.



It doesn’t help me. I am one person on a large team. I have health issues. Seeing stuff like this is stress I don’t need.



It doesn’t help the many amazing coworkers on the team. It makes them feel like they don’t matter.



This doesn’t support us. pic.twitter.com/2ZKnA7jz1H