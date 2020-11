Jaké hry vyjdou v prosinci?

30. 11. 2020 16:10 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Rok 2020 se chýlí ke konci a s ním i herní sezóna. Seznam prosincových her pěkně prořídl, ale stále se v něm najdou očekávané a slibné kousky. Jedním z nich je samozřejmě Cyberpunk 2077, pokud tedy CD Projekt RED dodrží termín a hra už konečně skutečně vyjde…

1. 12. Chronos: Before the Ashes (PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia)

Hra Chronos vyšla už v roce 2016 jako launchový titul brýlí Oculus Rift, ale po čtyřech letech vás zbavuje nutnosti vlastnit virtuální realitu a stává se z ní „obyčejné“ multiplatformní RPG s hodně zajímavým systémem stárnutí. Pokaždé, když zemřete, vaše postava zestárne, a zatímco zamlada je rychlá a silná, později převládnou její tvořivé schopnosti, aby nakonec byla moudrá ve svém stáří. No nezní to skvěle?

1. 12. Empire of Sin (PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch)

Manželé Romerovi nám konečně předvedou, jak podle nich vypadá tahová strategie z prostředí mafie a prohibice v amerických 20. letech minulého století. Ve hře se budete starat o blaho vlastní mafiánské rodiny, vydělávat peníze na každém rohu (možná doslova) a s pomocí čtvercové sítě bojovat s konkurencí. To vše v doprovodu zvučných historických jmen, mezi kterými nemůže chybět například Al Capone.

1. 12. Twin Mirror (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Tvůrci přelomové epizodické adventury Life is Strange se vrací na scénu s další adventurou lákající na mrazivou atmosféru nadpřirozené zápletky. Čeká vás inspirace kultovním seriálem Twin Peaks, pokročilá schizofrenie hlavního hrdiny a zápletka poukazující na hrůzný čin, který si člověk s rozdvojenou osobností nevybavuje. Dopadne to líp než Vampyr a Tell Me Why od stejného studia?

3. 12. Immortals Fenyx Rising (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia)

Ubisoft po delší době přichází s novou velkou značkou, která čerpá inspiraci například ze série Assassin’s Creed a konkurenční The Legend of Zelda: Breath of the Wild. V duchu studia jde opět o expanzivní otevřený svět, ve kterém budete jako hrdina bojovat s mytologickými monstry a naslouchat řeckým bohům. Adamovy dojmy byly veskrze pozitivní, tak uvidíme, jak tato novinka dopadne v recenzi.

8. 12. Call of the Sea (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Máte chuť na adventuru rámcově podobnou například výbornému Firewatch? Pak byste si Call of the Sea neměli nechat ujít. Obě hry sdílí stejnou dabérku, pohled z první osoby a mysteriózní zápletku. Tentokrát se ale vydáváte na nezmapovaný ostrov kdesi uprostřed oceánu, kde v 30. letech minulého století hledáte svého badatelského manžela. Řítí se na nás skrytý klenot letošního roku?

10. 12. Cyberpunk 2077 (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia)

Nechme stranou vtipy o tom, že nejočekávanější hra současnosti ani tentokrát nestihne termín. CD Projekt RED s kamennou tváří tvrdí, že už se nic měnit nebude, a odpočítáváme tak poslední dny do první návštěvy Night City. Těšte se na obrovské akční RPG s otevřeným futuristickým světem, stealthem, Keanu Reevesem a kdo ví, co ještě na nás čeká!

Nestárnoucí, stále platné knižní dílo Farma zvířat se dočká své videoherní adaptace. Půjde o příběhovou manažerskou simulaci, v níž budete spravovat statek plný zvířat. Na základě vašich rozhodnutí se můžete dočkat konce, jaký zaznívá i v knižní předloze, či sedmi dalších konců. Zní to slibně a zajímavá by mohla být i role vypravěče, kterého dabuje Abubakar Salim neboli Bayek z Assassin’s Creed Origins.

Je to tak, po mnoha letech dostaneme další díl série Medal of Honor. Má to ale jeden zásadní háček – titul je bohužel určený pouze pro počítačovou virtuální realitu. Jinak půjde o klasickou singleplayerovou střílečku z druhé světové války, ve které to nandáte Němcům. Doufejme, že hra bude mít úspěch, a nakopne tak vývoj dalších dílů nevyžadujících speciální brýle.

16. 12. MXGP 2020 (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One)

Letošní závodní žně uzavře motocross. V licencované hře na vás čeká oficiální kariéra letošního ročníku, skutečné týmy, skutečné motorky, možnost vytvořit si vlastní tým, vytvoříte si i vlastní tratě a mimo jiné pro vás budou připravené i mapy s volnou jízdou či závoděním skrze waypointy. Bude to jízda? Uvidíme…

Jednou z posledních letošních her se stane originální budovatelská strategie Airborne Kingdom. Hra z vás udělá starostu města plujícího po obloze za pomoci silných větráků. Budete řešit soběstačnost levitujícího kolosu i jeho stabilitu. Čas od času vyšlete letadla na sběr surovin z pevniny pod vámi, případně sami zakotvíte v pozemských městech, abyste doplnili další zásoby a rozšířili obyvatelstvo. Snad bude mít dobrý nápad i dobré provedení. S trochou štěstí by mohlo jít o příjemné zakončení spíše nepříjemného roku 2020.

