Nejčtenější články týdne: Watch Dogs, PS5 i seriál podle Kingdom Come

Napadlo vás už někdy, že Watch Dogs je vlastně dost unikátní série? Taková, jakých moc není? První díl se snažil tvářit drsně, temně a vůbec pochmurně a vyšlo to tak napůl. Inovace přebily tón. Ve Watch Dogs 2 otočili vývojáři o 180 stupňů, do popředí nastrčili partičku hipsterů a najednou to bylo všechno až moc hip a cool. Někomu to sedlo, někomu ne.

A teď nám na dveře klepe Watch Dogs Legion. Zase bude všechno jinak a zase to vypadá inovativně, kvalitně a lákavě. Jenže to zase dost možná úplně stoprocentně nevyjde. O tom se už ale rozepsal Vašek, který si Legion exkluzivně zahrál. A vás jeho dojmy zaujaly natolik, že z toho byl ten nejčtenější článek uplynulého týdne.

