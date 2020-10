Jaké hry vyjdou příští týden

8. 10. 2020 18:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Rozhodli jsme se pro vás připravit formát, který bychom rádi vydávali každý čtvrtek – přehled her, které si příští týden budete moci pořídit. Ať se můžete těšit, co vyjde! Shodou okolností právě ten nadcházející týden je tak nacpaný, že se do přehledu všechny hry ani nevešly. Čeká nás například pokračování hororu Remothered, kooperativní akce G.I. Joe: Operation Blackout, Tochlight III opustí předběžný přístup a konečně vyjde NHL 21.

Pro úplný přehled toho, co nás čeká, mrkněte do našeho kalendáře.