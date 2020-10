Redakční pokec: Exkluzivní dojmy z Watch Dogs Legion

6. 10. 2020 18:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Jednou z velkých her letošního podzimu je i třetí díl hackerské série Watch Dogs s podtitulem Legion a Vašek měl to štěstí, že si mohl návštěvu problémy zmítaného Londýna vyzkoušet v předstihu v rámci preview eventu. Ten stejně jako v případě Assassin's Creed Valhalla nebo Immortals Fenyx Rising proběhl přes stream a trval celých pět hodin, což už je dostatečně dlouhá doba na to, aby si člověk mohl udělat představu o šíři možností, jaké hra nabídne.

Výsledkem je nejen psané preview, které si už nyní můžete přečíst, ale také půlhodinový redakční pokec, doplněný o vlastní záběry z hraní. Dozvíte se v něm mimo jiné třeba i to, zda se Ubisoftu podařilo naplnit sliby o bezprecedentní možnosti najmout do svého týmu doslova jakékoli NPC, jaké potkáte na ulici. Přejeme příjemnou zábavu!