Zahraniční média si vyzkoušela PlayStation 5, dojmy jsou pozitivní

5. 10. 2020 12:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Už jen něco málo přes měsíc nás dělí od příchodu nových konzolí a zahraniční média nyní dostala šanci na vlastní kůži vyzkoušet, zač je toho PlayStation 5. Testování mimo laboratorní podmínky přineslo několik důležitých informací a zjištění.

Tak předně už víme, že nová konzole od Sony není žádný drobeček. Svými rozměry strká všechny předchozí generace do kapsy, váha pak ukazuje hodnotu 4,5 kilogramu. Z prvních dojmů ale vyplývá, že je zařízení velmi dobře chlazeno. Konzole bere vzduch přední stranou a vyfukuje jej zadními průduchy, magazín 4Gamer upozorňuje, že je vhodné mít kolem konzole volný prostor kolem 10-15 cm.

Většina publikací se shoduje na tom, že provoz PlayStationu 5 je oproti jeho předchůdci neuvěřitelně tichý, což je rozhodně dobrá zpráva, tryskové motory při hraní Marvel's Avengers nebo Ghost of Tsushima jen tak z hlavy nedostanu.

Časopis Famitsu vyzdvihuje hlavně rychlost načítání. Implementace SSD disku je zásadní změnou na poli konzolového hraní, dle slov testerů prakticky zmizela nahrávací zátěž. Rychlost, s jakou PlayStation umí načíst pozici, respawnovat po úmrtí nebo nahrát level je doslova ohromující.

Velkou roli v inovacích zážitku z hraní by měl hrát i nový ovladač DualSense a jeho haptická odezva. Ta dle slov šťastlivců, kteří si jej mohli osahat, funguje taktéž na výbornou a v dlaních či na konečcích prstů pocítíte třeba i takové detaily, jako je povrch, po němž ovládaná postava zrovna jde, ať už jde o dunivé plechy, nebo kluzké sklo.

S ovladačem souvisí ještě jedna malá drobnost (tedy pro západní hráče) – společnost Sony se rozhodla označit tlačítko X jako potvrzovací, a to i v Asii, kde bylo dosud zvykem používat k potvrzování kolečko a pro zrušení volby právě křížek. Uživatelé Switche či jiných konzolí od Nintenda to dobře znají i v tuzemsku, kde je pro potvrzení taktéž užíváno tlačítko na pravé straně (tedy A), zatímco spodní B má opačný efekt. Sony svou unifikací ovládání možná nějaký čas bude dělat asijským hráčům vrásky, určitě si ale nakonec zvyknou (tak jako my).

PlayStation 5 u nás přijde na trh 19. listopadu, mezi launchové tituly patří třeba remake Demon's Souls, Spider-Man: Miles Morales nebo mlátička Godfall.