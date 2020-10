Remake Mafia: Definitive Edition dostává noirový mód a nový obsah volné jízdy

8. 10. 2020 10:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po téměř dvou týdnech od vydání se remake Mafie dočkal prvního updatu, který opravuje pár chyb, ale předně nabízí nové možnosti stran atmosféry hry a její náplně. Patrně nejzajímavějším přídavkem je takzvaný noirový mód, který celou hru včetně předělových scén hodí do černobílého hávu, čímž se celý zážitek přiblíží tehdejší filmové produkci. Oznámení bohužel nedoprovází nový trailer, takže si tento lákavý prvek musíte vyzkoušet sami přes nastavení v menu.

Dalším přídavkem updatu, který dorazil na PC, PlayStation 4 a Xbox One, je obohacení volné jízdy. Ale o co přesně jde, si opět musíte zjistit sami, protože tvůrci jsou v tomto případě tajemní jako hrad v Karpatech. „Podle toho, jakým vozidlem jedete a kudy s ním jedete, můžete narazit na jednu z několika nových herních funkcí, které jsme do módu přidali,“ stojí v oficiální zprávě.

Poslední výraznou novinkou updatu je bohatší nastavení uživatelského rozhraní. Před pár dny jsme vás upozornili na první fanouškovské modifikace, mezi kterými se najdou takové, které vypínají prvky rozhraní ať už kvůli lepšímu ponoření do světa (imerzi), nebo pro pořízení lepších obrázků. Hangar 13 nyní přichází s vlastními nástroji pro totéž.

Teď už si můžete volitelně zapnout či vypnout ukazatel úkolu, zapnout či vypnout zobrazování nepřátel na minimapě na všech obtížnostech (dosud bylo automaticky vypnuté pouze na klasické obtížnosti), konečně můžete zatnout tipec navigačním cedulím u každé křižovatky včetně navigace na minimapě a nakonec se ještě nabízí nový mód „Minimal HUD“, který schová celou minimapu, rychloměr a text úkolu.

Co se oprav chyb týče, tvůrci se zaměřili na mise Lucase Bertoneho, kdy se vám po získání vozidla objevilo v garáži úplně jiné auto, posvítili si na některé cutscény, které místo čehokoliv zobrazovaly černou obrazovku a v misi Kněz opravili animaci popravy, která se někomu nezobrazovala správně.

Je dobré vědět, že Hangar 13 na Mafia: Definitive Edition hodlá dále pracovat a nevěnovat se jen bugům, ale i přidávat další obsah zdarma. Zrovna volná jízda by klidně snesla i nějaké objemnější DLC, ať to nádherné město s přilehlou přírodou nezůstane jen málo využitou kulisou.