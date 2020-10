Fanoušci upravují remake Mafie. Mění grafiku i obtížnost

2. 10. 2020 12:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tak to netrvalo dlouho. První Mafia: The City of Lost Heaven je dodnes živá bezpočtem fanouškovských modifikací, ať už je jejich účelem omlazení grafiky, či se vrtají v hlubších systémech. A zdá se, že by i remake Mafia: Definitive Edition mohl těžit z uživatelských úprav. Jejich počet po týdnu od vydání už přesahuje první desítku na shromaždišti Nexus Mods.

Bez oficiálních modderských nástrojů to šikovní fanoušci mají o něco těžší, ale není to nemožné. I když se zatím objevují jen menší mody, neznamená to, že by nebyly užitečné. Tak například No Intro Mod vás zbaví nepřeskočitelné sekvence log po zapnutí hry.

Hned několik modů si pohrává s kamerou. Jeden vám umožní rozhlížet se kolem sebe daleko svobodnějším způsobem, další dva vám dovolí se prolétnout nad celou mapou buď se samotným Tommym, nebo ve vozidle. A pokud vám chybí pohled zpoza volantu, vyzkoušejte mod First Person Car.

Přijde vám klasická obtížnost stále moc jednoduchá? Project Realism – Lost Heaven vám zaručí, že jediná kulka do hlavy či dvě kulky do hrudi ukončí vaši kariéru mafiána. Zároveň se s tímto modem musíte obejít bez většiny uživatelského rozhraní.

No a pak je tu ještě řádka modů pohrávajících si s grafikou pomocí shaderů. True Vision přidá na kontrastu barev, SMDE Graphhics Mod naopak na sytosti a Kodachrome se snaží imitovat barevné fotografie 30. a 40. let.

Ke všem těmto modům by se mohl hodit mod HUD-GUI-Character Toggle, který po stisknutí jediného tlačítka nechá zmizet veškeré prvky uživatelského rozhraní a po stisknutí druhého tlačítka i všechna NPC spolu s Tommym. Možná se vám to bude hodit při pořizování obrázků.

Vypadá to tedy, že by Mafia: Definitive Edition mohla žít i nad rámec tvůrci zamýšleného obsahu (a kdo ví, třeba se dočkáme nějakých oficiálních DLC). Napadá vás, co dalšího by mohla komunita vylepšit či opravit?