Sledujte třetí epizodu LongPlaye Mafia: Definitive Edition v 15:00

9. 10. 2020 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Dnes je pátek a to znamená, že je mafiánský den. Ano, i dnes se Šárka s Pavlem vydají do Lost Heaven, aby tam páchali trochu toho organizovaného zločinu. V druhém díle jsem se společně podívali do přírody, a úspěšně unikli dokonce i obrněnému transportéru, takže nic nebrání tomu, abychom přešli k Omertě.

Třetí epizodu LongPlaye Mafia: Definitive Edition tak započneme likvidací Salierimu nepohodlného Franka doplněnou o spoustu zábavných faktů a profesionální výklad. Začínáme už v 15:00, tak se nezapomeňte dívat a klidně se k nám během živého vysílání připojte v chatu na našem YouTube kanále i se svými poznatky o remaku nejslavnější české hry.

LongPlay hrajeme na počítačích LYNX Grunex Super UltraGamer+ 2019.