Blizzard zavírá svou největší evropskou pobočku ve Versailles

7. 10. 2020 11:00 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Ačkoliv se vydavatelství Activision Blizzard jako celku daří, samotný Blizzard nezažívá své nejlepší období. Jak včera informoval Bloomberg, Blizzard svým zaměstnancům oznámil uzavření francouzské pobočky ve Versailles. Ta dle údajů z roku 2019 zaměstnávala přibližně 400 lidí, kteří pro tituly od Activisionu v Evropě zajišťovali marketing, zákaznickou podporu a další vydavatelskou činnost.

Podle novináře Jasona Schreiera původně společnost plánovala podobné aktivity přesunout do Londýna spolu s přibližně polovinou pracovních míst, ale kvůli odchodu Velké Británie z Evropské unie a pandemii koronaviru od této varianty nakonec ustoupila.

Zatím tedy není jasné, kolik dosavadních zaměstnanců versailleského Blizzardu si bude muset hledat novou práci. Francouzský právní systém oběti masivního propouštění chrání, a pokud jim společnost nedokáže zajistit náhradní pozici, musí je finančně odškodnit. V Evropě má Activision Blizzard další pobočky například v Irsku nebo v Nizozemí, žádná z nich ale není v historii firmy tak významná.

Versailles se s problémy v rámci restrukturalizace firmy potýkalo už delší dobu. Activision, který se s Blizzardem spojil v roce 2008, nechával studiím dříve spadajícím pod Blizzard volnou ruku, v posledních letech se ale obě firmy začaly prolínat ve větším měřítku. Loni Activision Blizzard propustil 134 zaměstnanců z přibližně 400 právě ve Versailles, letos na jaře pak v tichosti uzavřel kanceláře v Haagu.

S Francií je Blizzard propletený už od devadesátých let. Firma, která vznikla v Kalifornii v roce 1991, se o sedm let později nechala spolknout francouzským konglomerátem Vivendi – tím, který před několika lety usiloval o odkoupení Ubisoftu. Právě pod Vivendi se Blizzard dočkal své největší slávy, prvním StarCraftem, Diablem 2 a Warcraftem 3 počínaje, nejpopulárnějším MMORPG všech dob World of Warcraft konče.

Firma se pak v roce 2008 rozhodla sjednotit své herní aktivity a spojila Blizzard s Activisonem. Activision Blizzard se osamostatnil v roce 2013.