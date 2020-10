Marvel’s Avengers uvadá stejně jako Anthem

9. 10. 2020 10:55 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Už je to víc než měsíc od vydání týmové akce Marvel's Avengers, která během vývoje slibovala obsahovou podporu po mnoho a mnoho následujících let. Jenže už je to víc než měsíc, co nás tvůrci naposledy o něčem informovali, a hráči ztrácí zájem o setrvání ve hře.

Sice se nedostaneme k datům z PlayStationu 4 a Xboxu One, ale na PC si sami snadno ověříte, kolik hráčů momentálně plní repetitivní mise ne moc zajímavého multiplayeru. SteamCharts v době psaní článku vykazují kousek pod 1000 souběžně hrajících hráčů a číslo neustále klesá.

Ve hře, kde se musí párovat čtyři různí hrdinové v jedné z několika desítek misí, to začíná dělat nepříjemné problémy v matchmakingu. Hráči čekají neúměrně dlouho, než se najde nějaký živý parťák, aby se následně smířili s tím, že zbylí hrdinové budou režírovaní umělou inteligencí. Takhle si to hráči ani tvůrci jistě nepředstavovali.

Šéf studia Crystal Dynamics Scot Amos na tyto obavy zareagoval pro web Kotaku. Ve svém dlouhém vyjádření fanoušky ujišťuje, že jeho tým zpracovává feedback od hráčů a bere v potaz jejich návrhy i stížnosti.

„V následujících měsících očekávejte několik nových kousků obsahu včetně úplně nového typu War Zone misí zvaných Tachyon Rifts, nový Outpost sloužící jako startovací bod budoucích příběhových misí a klonovací laboratoř AIMu vyžadující opravdu sehranou čtveřici hrdinů na vysoké úrovni s novým top-endovým lootem za dokončení. V každém z těchto updatů dále opravíme a upravíme celkovou hratelnost a zážitek z ní,“ slibuje Amos.

Amos dále připomíná již oznámené nové hrdiny Clinta Bartona (Hawkeye) a Kate Bishop (rovněž Hawkeye), jejichž příběh přímo naváže na konec příběhové linky Marvel’s Avengers. Právě příběhová kampaň je zatím tou nejsilnější stránkou hry, viz recenzi.

„Budeme pokračovat v přidávání nového obsahu do hry v následujících měsících, zaměříme se na problémy, celkovou vyváženost hry včetně kadence lootu a upravíme zážitek z každodenního hraní od přístupnosti komunikačních nástrojů v koopu po vyvážení ekonomiky hry,“ tvrdí Amos.

Šéf Crystal Dynamics věří, že se hráči do hry vrátí s příchodem „vzrušujícího nového late-game obsahu“ a že je tím autoři utvrdí ve víře, že hru hodlají nadále vylepšovat. Takže jsme se stále nedozvěděli nic moc konkrétního a už vůbec ne žádné datum. Ale na závěr Amosova povídání přeci jen svítá naděje.

Už příští týden se totiž objeví blog rozebírající nový obsah a chystá se i nová komunitní komunikační iniciativa, která by měla hráče informovat přímější a zábavnější formou. Nevím, jak vy, ale já ve hře neměl po skončení kampaně prakticky žádný důvod zůstávat. Na druhou stranu se hodlám vrátit s příchodem příběhových misí nových hrdinů.

Ovšem na těch dlouhodobost Marvel's Avengers nestojí, a pokud se tvůrcům nepodaří udržet hráče v multiplayeru zajímavými odměnami a náplní misí, pak tu skutečně budeme mít další Anthem. A ten vážně nechceme.