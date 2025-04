Nejčtenější články týdne – Vybere si každý

14. 4. 2025 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Jestli něco minulý týden ukázal, že naši čtenáři mají široký záběr témat, která je zajímají. Mezi nejčtenějšími články se umístila bizarní novinka o Big Rigs, Alešova recenze druhé řady The Last of Us, recenze nových Commandos, ale i témata o Heroes of Might and Magic a průběhu early accessu Path of Exile 2. Zkrátka vybere si každý!

Nejčtenější články týdne:

Redakce doporučuje:

Videa:

zdroj: Vlastní

zdroj: Vlastní