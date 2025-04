Path of Exile 2 to přehnalo s nerfy. Komunita zuří a přirovnává vývojáře k Blizzardu

8. 4. 2025 11:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Potíž her jako služeb a titulů v předběžném přístupu bývá v tom, že se vám doslova mění pod rukama. Nedávné změny nesou nelibě hráči diablovky Path of Exile 2. Hra, která od startu v listopadu jednu dobu lákala více než půl milionu hráčů a hráček na Steamu zároveň, si i dlouho po slibném začátku udržela publikum. To se ale může změnit po posledním updatu s číslovkou 0.2.

Kvůli rozsáhlým nerfům se uživatelské hodnocení na Steamu propadlo z velmi dobrého na smíšené. Tvůrci chtěli čerstvou aktualizací zpomalit tempo hry a přinést větší výzvu v endgamu. Jaká je realita? Frustrace, rozhořčení a vlna negativních recenzí.

Hráči si stěžují hlavně na utahané souboje, běžné nepřátele se zbytečně nafouknutými životy, slabší buildy, které jsou najednou nepoužitelné, či na design map, který hru zpomaluje ještě víc. Komunita se tak třeba na Redditu do Path of Exile 2 pěkně ostře pustila. Jeden uživatel se přiznal, že si kvůli patchi zrušil zadanou dovolenou, protože raději půjde do práce, než aby hrál „tohle“.

Tvůrci z Grinding Gear Games rychle přispěchali s vysvětlením a omluvou, že pracují na nápravě. Konkrétně zmiňují novou schopnost třídy lovkyně, která umožní generovat zuřivost i bez nutnosti parírování. Blíže původním hodnotám se vrátí životy běžných nepřátel, nerfu se dočkají i jejich vzácnější verze a do některých oblastí přibudou checkpointy. GGG přiznávají, že některé mapy jsou možná příliš rozsáhlé, ale zatím si nejsou jistí, jestli je to problém. I tak ale slibují revize.

Reakce komunity ale zůstává hořká a na příslib nápravy reaguje zatím velmi nevybíravě: Vývojáře přirovnávají k Blizzardu a jejich typickým slibům o tom, jak chtějí opravit Diablo IV. Na druhou stranu je fér říct, že GGG reagovali rychle a některé úpravy zní rozumně. Update měl vyřešit reálný problém: endgame skutečně byl příliš snadný. Jenže se zdá, že vývojáři šlápli na brzdu příliš prudce. A i když některé ze změn stáhnou, většina nerfů zůstává.