Plná verze Path of Exile 2 ještě letos? Šance je nadpoloviční, tvrdí šéf studia

29. 3. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Dokončení základní verze akčního RPG Path of Exile 2 bychom se mohli dočkat ještě letos, i když pravděpodobnost podle spoluzakladatele Grinding Gear Games Jonathana Rogerse možná není tak vysoká, jak by si někteří přáli. Během brífinku k blížícímu se updatu 0.20 britskému Eurogameru řekl, že je tým velmi motivovaný a on sám by byl velmi zklamaný, kdyby se hru během roku 2025 plnohodnotně vydat nepodařilo.

„Můžeme se zpozdit, ale mám harmonogram, který by se měl dát stihnout. Otázkou samozřejmě je, zda ho dokážeme dodržet,“ tvrdí Rogers. Šance, že Path of Exile 2 opustí předběžný přístup ještě letos, je podle něj 65 procent.

Cestu k plné verzi hry tak pochopitelně lemují nové obsahové updaty. Ten nejbližší, který dorazí 4. dubna, přinese novou hratelnou třídu Huntress s vrhacím kopím, unikátním mechanismem parírování a buildy stojícími na krvácení. Společně s ní dorazí pětice specializací, rozšíří se taky endgame a přibude přes 100 unikátních předmětů.

Ani zdaleka ale nebude tím posledním - hra mimo jiné nemá dokončenou příběhovou kampaň, kdy chybí tři z celkových šesti aktů. Rogers uvedl, že čtvrtého a pátého se pravděpodobně dočkáme v průběhu předběžného přístupu, ale završení si vývojáři pošetří až na vydání.

Kromě toho je momentálně ve hře dostupných sedm z plánovaných dvanácti tříd, a i když tým dělá, co může, není jisté, zda budou všechny hotové včas. „Pokud bychom v předběžném přístupu některé třídy neměli, nebyl by to konec světa,“ dodává Rogers.

zdroj: Grinding Gear Games

Path of Exile 2 si od svého prosincového spuštění vede mimořádně dobře. Během prvních dní atakovalo akční RPG 900 tisíc současně hrajících hráčů, což je pro Grinding Gear Games historický úspěch. Studio původně očekávalo, že placený předběžný přístup (po vydání bude hra free-to-play) mnoho lidí odradí, ale opak byl pravdou. Nečekanému zájmu museli přizpůsobit i samotný vývoj - původně chtěli mnohem víc experimentovat, ale kvůli masivní fanouškovské základně nakonec zvolili o poznání opatrnější styl vyvažování.

I když se počty hráčů po první masivní vlně snížily, kdy akční RPG na Steamu hrává kolem 25 tisíc lidí, Rogers se tím nijak neznepokojuje. „Takhle akční RPG fungují. Přijdete, užijete si dostupný obsah a pak čekáte na další sezónu,“ krčí rameny. Očekává, že jakmile bude Path of Exile 2 v základu zdarma pro všechny, hravě překoná milion současně hrajících lidí.

K plnému vydání tedy možná dojde ještě během letošního roku, ale i pokud se Path of Exile 2 opozdí, neměli bychom čekat déle než do března 2026. Do té doby nás čeká ještě několik zásadních aktualizací, přičemž ta nejbližší s postavou lovkyně dorazí na PC a konzole už za týden, 4. dubna.