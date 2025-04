Pod radarem: Alternativa pro FTL i This War of Mine, psychologická, válečná strategie i holky s pudingem

12. 4. 2025 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je nový týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Lonestar – Postav vesmírnou loď a přetlač lasery soupeře ve sci-fi roguelike strategii

zdroj: Thermite Games

Legendární FTL – Faster Than Light dnes už asi hraje málokdo, ale její odkaz stále žije. Hra se stala inspirací mnoha dalším úspěšným titulům, mezi něž se nově zařadil i Lonestar. Oba tituly jsou si na první pohled velice podobné. Jde o sci-fi bitvy dvou vesmírných lodí ve 2D provedení, kde vás vaše prohra vrátí na úplný začátek snahy pokořit řadu bossů.

A v obou případech si svou loď od základů vylepšujete – rozmísíte jí po palubě nejrůznější zbraňové, obranné a podpůrné systémy, s nimiž se pokoušíte porazit soupeře. A právě v samotné bitvě se Lonestar od svého předobrazu odchyluje. Pracuje totiž výhradně s laserovými kanóny, jimiž často míříte přímo do laserových kanónů soupeře.

A vtip je v tom přetlačit laserový paprsek na stranu protivníka a tím ho poškodit (trochu to připomíná spojení kouzel hůlek z Harryho Pottera). K tomu hra láká na desítky pilotů s vlastními schopnostmi, různě velké lodě, přes sto náhodných událostí plných voleb i nepřeberné množství vylepšení vaší lodi vedoucí k takřka nekonečné variabilitě zážitku.

Monster Care Simulator – Poklidná veterina křížená s nenásilnými Pokémony

zdroj: Banana Tiger Studio

Pokémoni, Palworld a mnoho dalších podobných her je postavených na bitvách roztodivných zvířátek, což může a nemusí někomu připadat roztomilé. Monster Care Simulator si tu roztomilost ale chce pojistit jednoduše tím, že si z Pokémonů bere prapodivná stvoření, která ale nevrháte proti nepřátelům z podivných kuliček – vy se tu o ně staráte jako v psím salónu.

Jedná se o poklidnou „simulaci“ fantasy veterinární stanice, kde vaši kliniku navštěvují tvorečkové vyžadující speciální péči. Jednomu je potřeba pořádně vydrhnout kožich, další si žádá vyfoukat srst, jiný má akutní potřebu pofoukání bebíčka.

Příšerky si tu dokonce můžete sami líhnout z vajíček a samozřejmě nechybí komplexní management zahrnující vydělávání peněz a jejich útratu za rozšiřování celého pečovatelského centra, včetně zaměstnávání pracantů, kteří vám s tím vším pomůžou. To vše je na zhruba půl roku nabízené teprve v předběžném přístupu.

Steam (předběžný přístup) – 320 korun Demo k dispozici

Leila – Neotřelá point-and-click adventura o životních strastech jedné ženy

zdroj: Ubik Studios

O tom, jak může vypadat normální život docela obyčejné ženy, se skrze point-and-click adventuru Leila rozhodlo vyprávět istanbulské studio Ubik. V nádherných, ručně malovaných scénách budete sledovat titulní Leilu a ty nejzásadnější momenty jejího života.

Z traileru výše je více než patrné, že hra bude svým vyprávěním brnkat na pěkně citlivé struny. Je tu láska, zrada, ale především i obtížné otázky typu nespokojenosti s vlastním tělem i sebepoškozování.

Leccos z toho je zakamuflované za herními systémy, zejména tedy puzzly, které by díky jejich snaze ztvárnit zapeklitou cestou skutečné problémy mohly být skutečně originální. Tady ale rozhodně nepůjde o něco pro slabé povahy…

Steam – 295 korun 17. dubna také na PS4, PS5, Xboxu Series a Switchi

Used Cars Simulator – „Shánějte“ ojetá auta, opravte je a vydělejte balík

zdroj: PlayWay

Obrovitý trh s „divnými“ simulacemi se právě rozrostl o další kousek. Jmenuje se Used Cars Simulator a kráčí ve šlépějích oblíbeného Car Mechanic Simulatoru. I v tomto případě totiž budete dávat do pořádku porouchaná a obouchaná vozidla, jen to má celé trochu jiný podtext.

Nevlastníte totiž obvyklý servis. Vaším živobytím je pořizovat ojetá, zbídačená vozidla, vrátit jim alespoň nějaký lesk a pak vydělat na jejich prodeji. Můžete si je koupit, smlouvat o jejich ceně nebo… je prostě drze ukrást, jen musíte počítat s následky v podobě policie.

Hra vás logicky nechá všechna taková auta řídit a díky přítomnosti fyziky si s nimi dělat, co vás jenom napadne. No a aby byl tento simulátor skutečně divný, můžete tu z nějakého důvodu vyrazit do pouště s detektorem kovu a něco v ní hledat… Plná verze by mohla vyjít ještě letos, zatím je k dispozici jen předběžný přístup.

Steam (předběžný přístup) – 375 korun

Burden of Command – Psychologicko-taktická strategie z 2. světové války

zdroj: Green Tree Games

O hře Burden of Command jsem na Gamesech poprvé psal před již bezmála 8 lety. Tak dlouho si k nám tato neotřele pojatá, tahová strategie hledala cestu. Tahové strategie z druhé světové války opravdu nejsou ničím novým, ale tvůrci se v tomto případě přece jen vydali jinou cestou.

Přestože je hra postavená na bitvách plných pozicování jednotek, hledání výhody a ztrátách na obou stranách, prim tu hraje psychologická stránka. Ostatně, se bavíme o hře nazvané „Tíha velení“… Jste velitel jednotky a neustále musíte činit absurdně náročná rozhodnutí.

Promlouváte ke svým vojákům ve snaze je správně motivovat a udržovat morálku nahoře. Svými volbami je ovlivňujete, formujete a pokud jsou špatná, natrvalo o vojáky vlivem smrti přicházíte. Tvůrci se celá ta léta snažili nastínit co nejautentičtější zážitek, s čímž jim pomáhal například válečný historik a kronikář John McManus. Ale jak sami vývojáři varují, nebude to pro každého.

Steam – 615 korun

Into the Dead: Our Darkest Days – Akčněji pojaté This War of Mine. Se zombíky!

zdroj: PikPok

Videoherní klenot This War of Mine se po letech připomíná skrze novou hru, která se v něm zcela očividně inspirovala. Jmenuje se Into the Dead: Our Darkest Days a v krásné, 2,5D prezentaci vás vrátí do roku 1980 do texaského Walton City, kde právě propukla zombie apokalypsa.

Dostáváte kontrolu nad skupinkou přeživších, která si uvnitř města hledá útočiště. To si pomocí craftingu vylepšujete z mnoha stránek, zapomenout ale rozhodně nesmíte na barikády, jelikož hordy nemrtvých se noc co noc sápou po klice dveří.

Přes den vyrážíte na průzkum okolí, kde se pídíte po zásobách a používáte nejrůznější nalezené i vyrobené zbraně k likvidaci svých dávných sousedů. Řešíte hlad, únavu, zranění, ale také mentální stránku svých přeživších, kterým samozřejmě není jedno, když jeden z nich skoná. Stejný recept jako TWoM, ale modernější pojetí s jinou apokalypsou a v předběžném přístupu alespoň jeden rok.

Steam (předběžný přístup) – 625 korun

Girls Made Pudding – Dvě holky, jedna motorka, jídlo a záhada mizejících lidí

zdroj: KAMITSUBAKI STUDIO

Nakonec si dáme jeden menší japonský bizárek. Pod velmi podivným názvem Girls Made Pudding se skrývá výpravná konverzační adventura o dvou slečnách, které dostaly chuť na puding, a tak vyrazily na motorce za jídlem.

Hra je proto plná vaření nejrůznějších pokrmů a mimoděk se tu odhaluje tajuplný příběh o mizejících lidech. Domovy jsou prázdné a vše doprovází heslo: „Když vás nikdo nevidí, zmizíte.“ Jedná se o atmosférickou hru, kde si můžete dát libovolně na čas, ale dokud se nepohnete na své motorce dál světem, nepohne se ani příběh.

Ten se totiž vypráví konverzací mezi děvčaty právě za jízdy a odhaluje více o zdejší záhadě. Jídlo pak nemá jen chutný podkres a funkci naplnění ukazatele hladu (rovněž tu musíte přespávat v opuštěných domech), ale podle toho, co zrovna uvaříte, se v budoucích rozhovorech budou objevovat nová témata. Ano, je to stále trochu bizarní, ale vlastně docela zajímavé, no ne?