The Elder Scrolls Online se mění od základů: Červí kult startuje novou éru obsahu

10. 4. 2025

Dávkování obsahu pro MMORPG The Elder Scrolls Online letos projde zásadní proměnou. Namísto tradičního vydávání jedné kapitoly ročně přechází hra na nový model s dávkovaným obsahem v rámci tematických sezón.

Už nyní můžete ve hře pozorovat první náznaky změn: přepracovaný tutoriál, grafické úpravy startovních oblastí a návrat k masivnímu PvP v podobě Cyrodiil Champions. Studio ZeniMax Online navíc reaguje na dlouhodobé zpětné vazby komunity – chystá vylepšení soubojového systému, přepracované uživatelské rozhraní pro PC hráče a funkci „vítejte zpět“, která má usnadnit návrat po delší pauze.

V nadcházejícím updatu 46 se pak nadobro odkloní od konceptu datadisků/kapitol k sezónám s postupně přibývajícím obsahem. Zahájí ji letos v červnu sezónou Červího kultu (prolog si nicméně můžete zahrát už teď) s pokračováním příběhové linie, která začala už dávno, v prapůvodním základním The Elder Scrolls Online v roce 2014. Tehdy daedrický princ Molag Bal a jeho následovníci ukradli hráčské duše, které jste si od nich museli vybojovat zpátky a zároveň zabránit tomu, aby celou planetu vtáhl do své mrazivé dimenze.

Červí kult se po 11 letech vrátí poháněný touhou po pomstě. V rámci nadcházející sezóny se vydáte na zbrusu nový ostrov Solstice na jižním pobřeží Tamrielu, kde budete muset zjistit, jak a proč. Čeká vás mix příběhových úkolů, nových dungeonů a herních eventů.

Tropický ostrov s karibským nádechem obývají zejména vznešení elfové a argoniáni, což zní jako trochu netradiční kombinace, ale tvůrci slibují, že začne dávat smysl, jakmile se naplno ponoříte do příslušného dobrodružství. Nová zóna se neobejde bez vlastního hlavního města, kterým je přístav Sunport, ale narazíte třeba také na magickou pouť, starobylé daedrické ruiny či na nordické osady.

Jakkoliv nový ostrov působí jako bezstarostný tropický ráj, nemusíte se bát, že byste se na něm nudili – bude třeba ho osvobodit od červího kultu vedeného novým záporákem jménem Wormblood, kterému se postavíte společně s některými z nejoblíbenějších spojenců uplynulých deseti let. Vrátí se milovaný khajiit Razum-Dar, ork Skordo, Gabrielle, Vanus Galerion a další.

Hned při startu sezóny vás čeká Ossein Cage, nová zkouška pro 12 dobrodruhů v hlubinách mrazivého Colharbouru, kde se postavíte daedrickým silám.

Další zásadní červnovou novinkou bude tzv. subclassing, s kterým si budete moct odemykat linie schopnosti, které vaší hratelné třídě v základu nepřísluší za dvojnásobek dovednostních bodů. Systém se odemkne po dosažení úrovně 50, a to pro celý váš účet, nejen pro danou postavu. Vždy si budete muset nechat aspoň jednu sadu schopností své prvotní třídy, jinak ale budete moct linie těch ostatních kombinovat zcela libovolně.

ZeniMax tak reaguje na připomínky komunity a chce tak vyjít vstříc třeba hráčům, kteří se nechtějí vzdát svých roky vypracovávaných postav, ale chtějí si s nimi vyzkoušet třídy, co do MMORPG přibyly později. Řečí čísel teď namísto sedmi hratelných tříd začnou existovat víc než tři tisíce možných kombinací.

Novým ostrovem a možností kombinovat třídy ale letošní novinky pro The Elder Scrolls Online nekončí. Na konec léta se chystá event, který by měl celou komunitu spojit vstříc společnému cíli – Solstice přehradí obří magická zeď, o jejíž stržení budou usilovat všichni hráči v rámci serveru společně v reálném čase. Finální fáze sezóny Červího kultu s příběhovým vyvrcholením na východní části ostrova pak dorazí v posledním čtvrtletí roku.

Co se příslibů do budoucna týče, ZeniMax v plánech zatím není nijak konkrétní, ale uvádí, že další sezóny mohou trvat podobně dlouho jako ta letošní, ale klidně mohou být i kratší, třeba tří až šestiměsíční. Chystají také návraty k příběhům a regionům z dřívějších datadisků, jako první by svůj příděl lásky mělo dostat oblíbené a vždy tajemné Temné bratrstvo.

Se změnami v dávkování obsahu se pojí také novinky v rámci monetizace. Stávající měsíční ESO Plus členství zůstává, k němu ale přibude ještě 2025 Content Pass, kde si zájemci budou moct pořídit veškerá letošní obsahová rozšíření v rámci jednoho balíčku, který součástí předplatného nebude. Což ovšem platilo i pro dřívější kapitoly – ty nejnovější členství také neobsahovalo.

Zásadní proměna formátu, návraty oblíbených postav, nové příběhy i herní možnosti – The Elder Scrolls Online vstupuje do nové dekády své existence s ambicí nabídnout něco pro každého. Ať už se na tropickém ostrově Solstice chystáte zachraňovat Tamriel před Červím kultem, nebo jen experimentovat s novými schopnostmi své postavy, letošní sezóna slibuje, že se ve světě populární onlinovky při nekonečném čekání na šestý singleplayerový díl rozhodně nudit nebudete.