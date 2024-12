The Elder Scrolls Online už nebude dostávat jeden velký update ročně

18. 12. 2024 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

The Elder Scrolls online se (ostatně jako nikomu) nepodařilo sesadit z MMORPG trůnu World of Warcraft, pořád si ale drží silné místo na předních příčkách onlinovek. Svědčí o tom nejen desáté výročí, které fantasy RPG oslavilo, ale také četnost velkých updatů, které hru smysluplně rozšiřují.

Letos třeba vyšel datadisk Gold Road, který přidal novou zónu v Cyrodiilu, systém schopností a obsah na dalších asi 30 hodin, ke kterému se pravidelně vrací až 4 miliony hráčů a hráček. Takovým velkým rozšířením je ale konec a tým ze studia ZeniMax Online se zaměří spíše na menší a pravidelnější updaty.

„V roce 2025 přetransformujeme model hry směrem k sezónnímu obsahu, pryč od masivních aktualizací jednou ročně, jak jsme dosud činili s Kapitolami. Každé tři až šest měsíců tak můžete počítat s novou sezónou, která představí mix tematizovaného obsahu, událostí, předmětů, dungeon a více,“ říká v letošním hodnocení šéf studia Matt Firor.

Přerod k novému modelu fungování týmu je zásadní jednak pro udržení inovace a jednak taky proto, aby mohli více experimentovat, aby hra zůstala nadále relevantní, což se při šibeničních termínech obrovských datadisků zkrátka nedalo. „Uvolnění týmu od striktního ročního cyklu znamená, že můžeme obsah vydávat hned, jak je připravený a nepracovat v kruhu od června do června – znamená to i větší variabilitu obsahu roztroušeném napříč rokem,“ přibližuje Firor a nastiňuje, co fanoušci Elder Scrolls mohou v příštím roce čekat.

Jmenovitě třeba novou kampaň v Cyrodillu, zvýšení obtížnosti, vylepšení pocitu ze soubojů, animací a efektů. Dále experimenty se zónou Craglorn, zpříjemnění správy gildy a další. Tým se chce navíc zaměřit na průvodce pro nové a po delší době se navrátivší hráče, kteří se mohou v záplavě nového obsahu jednoduše ztratit. Pomoct by tomu mělo třeba nové rozhraní a počáteční zóny. Chybět ale nebude ani pokračování příběhu, který se má soustředit na Temné bratrstvo a známé gildy zlodějů, válečníků a mágů.