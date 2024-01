Nová kapitola The Elder Scrolls Online se začne psát v Cyrodiilu

18. 1. 2024 22:40 | Preview | autor: Jakub Malchárek

The Elder Scrolls Online letos oslaví úctyhodné desetileté výročí. Fantasy MMORPG ze světa oblíbené série s otevřeným světem láká do Tamrielu kolem 4 milionů hráčů každý měsíc a rozhodně neřeklo své poslední slovo. Svědčí o tom i chystaný sedmý datadisk Gold Road, který hru obohatí letos v létě. Těšit se můžeme na novou zónu, systém schopností, bossy a questy, které vás zabaví na dalších asi 30 hodin. Na oznamovací trailer se můžete podívat výše.

Gold Road příběhově navazuje rovnou na závěr předchozího datadisku Necrom. A teď si dovolím varovat případné hráče The Elder Scrolls Online, kteří ještě na závěr kapitoly, jež se odehrává na slavném Morrowindu, nedošli a nechtěli by se připravit o překvapení: Klidně zbytek odstavce přeskočte. Na konci dějové linky Necromu se totiž dozvídáme o novém daedrickém princi, respektive princezně. V ten moment příběh končí a rozvíjet se bude až v datadisku letos v létě.

Trojmezí v Cyrodiilu

Stezky zlaté cesty vás zavedou do nové zóny West Weald. A pokud je vám toto jméno povědomé, tak vězte, že se jedná o region, kterým jste mohli cestovat například v The Elder Scrolls IV: Oblivion. Optikou mapy Oblivionu, který se ale odehrává zhruba o tisíc let později, se území rozléhá v Cyrodiilu od města Kvatch po Bravil, zasahuje ale i na sever provincií Valenwood a Elsweyr. Region Imperiálního města je ale zdaleka nejdůležitější, protože se zde nachází i nová metropole, která bude sloužit jako styčný uzel datadisku: Skingrad.

zdroj: Zenimax Online Studios

„Tuto oblast jsme si vybrali, protože jsme chtěli vyzkoušet něco nového. Něco dostatečně daleko od nenechavých prstů Hermaea Mory. Také jsme po delší době chtěli navštívit lesní elfy Bosmery, jejich kulturu a architekturu,“ přiblížil rozhodnutí vydat se na trojstátí kreativní ředitel ZeniMax Online Studios, Richard Lambert.

Určitě ale nemusíte mít strach, že na vás čekají jen samé hluboké lesy s občasnou ayleidskou kobkou, vývojářský tým si dává hodně záležet na tom, aby nový obsah nepřestával být zábavný.

Nová zóna bude rozdělena do tří biomů. Samotná Zlatá stezka bude skutečně hustý, opadavý les, zabarvený do podzimních odstínů. Valenwoodský zábor se rozkládá převážně v divoké džungli a deštném pralese, zatímco kamenitá a drsná Coloviánská vrchovina ukazuje svou nehostinnost bezútěšnými barvami a větrem bičovanými pahorky.

Předchůdce tvorby kouzel

Gold Road ale nebude o tamrielské dokumentaristice a bezstarostném bloumání lesy a kopci. O záhady a konflikty rozhodně nebude nouze. Musíte přijít třeba na kloub záhadě kolem džungle, která v oblasti vyrostla zdánlivě přes noc. Potýkat se budete s odpadlickou skupinou lesních elfů, která se fanaticky oddává daedrickým božstvům, a kvůli samotné podstatě bytosti, kolem které se nová kapitola ESO točí, nebude o fantasmagorické vývoje a záhady nouze (a ne, není to Sheogorath, byť určitý nádech Shivering Isles datadisk mít bude).

Na všechny, kteří dokončí jak hlavní dějovou linku Necromu, tak Gold Road, navíc bude čekat ještě série završujících úkolů, které vám dají definitivní odpověď na všechny otázky a udělají za dobrodružstvím tečku.

Jinak můžete v datadisku očekávat hutnou nálož nového obsahu. To znamená questy, kobky, světové bossy, veřejné dungeony, raidy pro skupiny 12 hráčů, světové eventy a další. Velkou novinkou bude také systém „scribing“, který vás nechá vytvářet vlastní schopnosti.

zdroj: Zenimax Online Studios

„Scribing je vlastně takový předchůdce vytváření kouzel, který můžete znát například z Oblivionu. Tím, že se The Elder Scrolls Online odehrává tisíc let před událostmi, které byly zachycené v singleplayerové hře, je zatím řemeslné umění kouzel v plenkách, což znamená, že nemá takovou volnost. V online světě totiž musíme myslet také na vyváženost,“ uvedl na to konto kreativní šéf ZeniMax Online Studios a jedním dechem dodal, že i přesto bude scribing poměrně zásadní novinkou.

„Každá třída bude mít schopnost, kterou si do velké míry můžete přizpůsobit vlastnímu stylu hraní. Navíc bude celý systém provázet série úkolů, které vás scribing nejen naučí, ale odhalí vám také jeho historii a naznačí, jak se bude příští stovky let vyvíjet ve spellcrafting, který je v sérii tak populární,“ vysvětlil Lambert.

Upravitelné schopnosti

Scribing bude využívat trojici surovin a materiálů. V praxi to bude vypadat například tak, že základem bude grimoár s nějakou obecnou schopností, třeba útokem s následným saltem dozadu a odskočením od nepřítele. Každý grimoár pak bude mít sloty na tři svitky, které radikálně upraví, jak schopnost bude fungovat a jaké budou vedlejší efekty. Útok s odskokem tak může najednou dávat poškození jedem do velké oblasti a hrdinu po dopadu vyléčit. K přepisování svitků do jednotlivých svazků pak bude sloužit jednorázová surovina: Inkoust.

zdroj: Zenimax Online Studios

Své unikátní schopnosti dále můžete ozvláštnit celou řadou vizuálního pozlátka. Například měnit, jakou barvou se budou projevovat. Stylů bude v den vydání Gold Road 22 a všechny půjdou získat hraním.

Scribing má být předzvěst cesty, kterou se ESO chce vydat. Klást zkrátka větší důraz na přizpůsobitelnost zážitku a herního stylu, který není svázaný provazem tradičních MMORPG.

Deset let v Tamrielu

Kromě vydání Gold Road čekají letos The Elder Scrolls Online i oslavy desetiletého výročí, které potrvají až do příštího roku. „Hra vyšla v roce 2014 na PC a o rok později na konzole, takže vlastně máme dvě výročí. Proto se oslavám budeme věnovat až do 2025. Následujících 15 měsíců tak máme v plánu odměny, novinky a zajímavé události,“ neskrývá nadšení Rich Lambert. Bohužel jednou z takových novinek nejspíš nebude tolik žádaný crossplay.

„Rozumíme a nasloucháme hráčům, akorát crossplay není technicky úplně jednoduchá záležitost, natož páčka, kterou jen tak přepneme. Hru jsme začali vyvíjet v roce 2009 a tehdy jsme na propojení mezi PC a konzolemi nemysleli. Snažíme se najít řešení, ale brzy to nebude,“ dodává kreativní ředitel.

Crossplaye se zatím The Elder Scrolls Online sice nedočká, i tak ale bude letošek plný nového obsahu i nad rámec datadisku. V prvním kvartále letošního roku hra dostane dva nové dungeony: Oathsworn Pit a Bedlam Veil. Ve druhém vyjde výše zmíněný datadisk Gold Road, ve třetím čtvrtletí pak hru zřejmě rozšíří nákup a správa obydlí a na závěr roku se počítá s novými PvP funkcemi a dvěma společníky.

Gold Road pro The Elder Scrolls Online vychází 3. června na PC a 18. června na obě generace Xboxu a PlayStationu.