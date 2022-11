Tvůrci The Elder Scrolls online údajně chystají hru s létajícími auty

Studio Zenimax Online stojí za dodnes aktivním MMORPG The Elder Scrolls Online, v minulosti přiložilo ruku k dílu i u projektů Doom a Fallout 76. TESO je staré už osm let a tvůrci od té doby nic nového vlastního nevydali. Loni se ale stali součástí Xbox Games Studios v Microsoftu a podle nepotvrzených informací už dávno pracují na novém projektu.

Twitterový účet Klobrille zaměřený na veškeré dění okolo Xbox Games Studios a Bethesdy sdílel obrázek, který působí, jako by vypadl z nějaké oficiální prezentace studia. Vidíme v něm informace o počtu zaměstnanců (přes 500), rok založení (2007), počet studií (5) a světy, na nichž se Zenimax Online Studios podílí – The Elder Scrolls, Fallout a nová značka.

Klobrille k tomu dodává informace vytažené z rozhovoru s tvůrčím ředitelem společnosti Benem Jonesem, v němž uvedl, že na nové značce pracuje již 4 a půl roku 200 zaměstnanců a jde o značnou investici.

Ben Jones, Creative Director at Zenimax Online Studios:



• working on a new IP for 4.5 years

• nearly 200 devs on the project

• "considerable investment" in the project



